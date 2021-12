Tenacitat i endavant (5) Un bon propòsit.

dijous 30 de desembre de 2021

Estem acabant l’any i no sé si podem celebrar gaires coses. Malgrat tot, sospito que sí, que alguna cosa podrem celebrar.

Ens volen fer creure que no hem avançat gens, que estem igual o pitjor que l’any passat per aquestes dates i no és cert. El nostre projecte s’ha consolidat, s’ha fet més fort i els que fa un any érem independentistes, ara ho som encara més.

Es ben cert que llegint la premsa diària, mirant la televisió de la metròpoli, sembla que ho tenim tot perdut, perquè ells no volen donar ni una notícia que vagi al nostre favor. Cap ni una.

Espanya sap que ens ha perdut, que l’impèrio se’ls està caient de podrit, que els Borbons estan més desprestigiats que no ho havien estat mai. Van fent el despistat amb la fiscalia dient que prorrogaran el judici i que un jutge de Suïssa ha dit que tal dia farà un any. No res.

De la justícia europea i els exiliats tampoc no caldrà dir la gran cosa. Ho saben que han fet el ridícul amb les euro ordres i el Llarena fent el pària. Ho volen tapar amb banderoles i repartiments de medalles, però no.

El sentiment independentista està creixent. Si no, no s’entén el perquè de la seva obsessió amb la immersió lingüística i el 25 per cent. De què tanta por, si tot els va tan bé. Podria ser l’orgull ofès del fijosdalgo? Podria ser.

També és cert que en el desgavell mundial, encara diràs que no es nota tant el naufragi espanyol. Ja s’ho faran.

Per si cal fer un propòsit pel nou any: Esperem poder marxar, com a molt tard, aquest any que comencem. Estaria bé.

Salut i república