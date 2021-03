Donec perficiam (64) No defallim

dijous 18 de març de 2021

Estem envoltats de sapastres.

Per si no en teníem prou amb la feta del coronavirus, ara es barallen les grans farmacèutiques, per les vacunes i els diners que remenen. S’amenacen però aquí no passarà res.

Si no estem tots vacunats a l’estiu, ja en parlarem a la tardor i si no a les vacances de Nadal o potser l’any vinent ho tindrem tot mig afilerat.

Pel camí moriran uns quants, però tampoc no cal que fem massa enrenou perquè és inevitable, se sap, i no hi ha res a fer.

Mentre el virus es va estenent, els polítics segueixen amb les seves històries.

Una senyora de Madrid que sembla que no les té totes, ha dit que si et diuen feixista és un bon senyal, perquè estàs al costat bo de la història. Ho ha dit, i tampoc et pensis que ningú li ha dit res en contra. La majoria de la gent li ha celebrat la pensada i segons una enquesta d’aquestes que fan d’amagat, diu que tindrà més vots que mai. Tampoc ens sorprendria.

Només la ultradreta sembla preocupada per si acaben perdent votants.

Resumint: a Espanya tenen un cacau que hauríem d’aprofitar, però tampoc et pensis que els nostres estiguin donant exemple. Diu que potser hi haurà algun problema per formar el nou govern.

Mira que els ho vam dir que l’únic que volem és un govern que ens porti immediatament a la independència.

Segons com, donen ganes de quedar-se a casa i fer com que no ens afecta el que està passant, fer com que no ens importa res.

Abandonar i dedicar-nos a alguna altra cosa. Però no, nosaltres no defallim. Ves què hi farem.