Donec perficiam (78) Apocalipsi

dijous 24 de juny de 2021

L’Apocalipsi és un llibre de Sant Joan on s’explica com serà la fi del món. A hores d’ara apocalíptic es diu d’algun esdeveniment que serà terrible, que no podrem suportar de cap de les maneres.

Ho vinc a dir perquè actualment, a Catalunya, sembla que estem començant una Apocalipsi que no podrem deturar.

Segons que diuen alguns il·luminats els nostres líders polítics s’han venut a l’enemic i, a canvi d’un indult merdós, han hipotecat per sempre més les aspiracions de tot un poble. A canvi d’un indult llardós, han traït el poble que havien jurat defensar.

Especialment el tal Junqueras, conegut traïdor, caragirat i mentider.

Tant com aquell Jordi Sànchez, renegat, que ens ha venut a tots.

El Cuixart, capitost desacreditat.

La Forcadell i el Romeva, botiflers, humiliant el poble català.

La resta igual, no cal dir.

I mira que en les declaracions que van fer sortint de la presó, van dir tots que seguiran lluitant per la independència, per l’autodeterminació i per l’amnistia, que volen seguir treballant pels exiliats i per tots els imputats a mans de la justícia espanyola manipuladora.

Els apocalíptics, però, segueixen parlant de pactes mega-secrets, traïcions, i grans beneficis, àdhuc econòmics.

Que això ho facin els trifatxes, ho entenc perfectament però que ho facin individus que diu que són independentistes, no ho acabo d’entendre.

La pregunta, bonic del whatsapp i del twitter és: a banda d’amenaçar-nos i insultar els indultats, tens alguna idea concreta per aconseguir la independència?

Parla bonic.