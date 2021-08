El seo Avantatges

En aquesta ocasió, t’expliquem quins són els avantatges i els desavantatges de l’posicionament natural a cercadors. No perdis detall!

Increment de la visibilitat i, per tant, de la taxa de conversió.

Augment de trànsit.

Millora de la usabilitat.

Inversió fixa i independent als resultats obtinguts.

Alta rendibilitat a llarg termini.

desavantatges:

En SEO entren en joc molts factors externs, per tant, no tot depèn de nosaltres.

No sempre s’aconsegueixen els resultats esperats.

No és immediat, porta el seu temps. I tal com hem assenyalat en els avantatges, els resultats solen ser a llarg termini.

Els algoritmes dels cercadors es mantenen en constant evolució. Pel que cal estar constantment actualitzat.

Aquests 5 beneficis de l’posicionament orgànic natural et permetran situar el teu web en els primers llocs dels cercadors, el que sens dubte incrementarà el trànsit en la teva web i per tant les possibilitats de captar nous clients. A més, sabent aquestes limitacions, podem mirar de resoldre-, aplicant les bones pràctiques de l’SEO i així aconseguir qualsevol objectiu que ens plantegem.

Com veus, el potencial de l’posicionament orgànic és un valor que no pots desaprofitar. Els teus competidors estan aconseguint més visites, més vendes i un major reconeixement de marca, de manera que si vols triomfar en el teu mercat comença ja a aprofitar tot el que t’ofereix aquesta tècnica de el màrqueting en línia tan popular.

