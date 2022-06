El marketing digital

Actualment hauràs notat que el Màrqueting en línia té moltíssims beneficis i eines que l’antic no posseïa. És una estratègia segura per conquerir el mercat amb una marca o producte, assolir el posicionament i estendre la transmissió del nostre negoci.

Comprovarem les utilitats principals del Màrqueting Digital:

1.És un àmbit universal: El màrqueting en línia et permet portar el teu negoci a qualsevol lloc del món. Abans, la internacionalització d'una corporació no era tan senzilla ni tan econòmica. Pots posicionar la teva marca i els teus productes sense excepcions geogràfiques ni tan sols temporals. No importa que tinguis una gran corporació o tinguis un petit negoci.

2. Essegmentable: Disposes d’enormes sortides de segmentació del mercat per dirigir tota la diversitat de públic objectiu que vols captar. Una logística de màrqueting fora de línia no té moltes opcions de segmentació. A part d’algunes opcions com preferir el canal de televisió o la variant de ràdio i l’horari del vostre anunci, no pots dur a terme molt més. El màrqueting en línia et permet adreçar-te a qualsevol població determinada, amb un tipus d’estratègia especial, amb uns usos específics d’edat i molt més. El que és bo de la segmentació del públic objectiu és tal que pots verificar campanyes diferenciades per a cada tret o tipus de públic.

3. És mesurable: Et proporciona dades i un estudi total sobre les campanyes en moment real. Si no funciona, pots alentir qualsevol campanya sense haver de canviar tot el contingut o estratègia seleccionada. Pensa en la teva darrera campanya en un recurs tradicional. a quant públic vas arribar? quants van llegir el teu cartell? qui et va contactar a causa d’això? Amb el màrqueting antic això no es podria respondre. Amb el màrqueting en línia disposes de quantioses eines d’analítica que et permeten calibrar l’èxit de les teves influències amb tota mena de detalls. Per exemple, sabràs qui ha visitat o esmentat la teva web, els qui van reaccionar a les teves publicacions, què exactament ha revistat, la freqüència i quant de temps va romandre la persona alli.

4. No és del tot intrusiu: Segur que reps més d’una trucada de telemàrqueting que et molesta perquè interfereix en la teva cerca. El màrqueting en línia no és intrusiu perquè les persones només fan clic en un anunci o obren un email si els interessa. En cas contrari, només cal ignorar-ho. A més, a causa de la segmentació la màxima part de persones que vegin les teves campanyes hauran rastrejat poc relacionat amb els teus articles o beneficis, per la qual cosa les probabilitats de conversió són màxims. I sense ser pesat.

5. És interactiu: El Màrqueting Digital, especialment si fas servir canals com les xarxes socials, et permet descobrir una associació cap als teus productes. Les xarxes socials són fonamentals per assabentar-se de les necessitats dels teus clients. El social media marketing és una eina costosa per saber què opinen de tu i com optimitzar els teus articles o serveis. Aquest feedback directe amb el consumidor s’estén al tracte d’atenció al client, que serà de gran importància i instantani, amb una extensió tan gran que durés les 24 hores del dia.

6. És més econòmic: Els preus són molt més comprensibles comparats amb els canals del màrqueting antics. La gran complexitat de canals i eines de màrqueting en línia et permet optar aquelles logístiques que millor s’adaptin al teu lloc. Màrqueting d’espais, de vinculats, inbound màrqueting, xarxes socials, campanyes de correu electrònic o posicionament Seu són només alguns ideals d’organitzacions que pots gaudir per exalçar la teva visibilitat i victòria a Internet.

Com veus, el Marketing Online et permet acudir al teu públic objectiu de manera més econòmica i senzilla. Disposa de canals, eines i recursos fonamentals per optimitzar la tàctica o l’estratègia d’exteriorització d’una marca o una empresa.