Benefici del seo

Així doncs, el SEO pot ajudar a millorar la seva classificació en els resultats dels motors de cerca.

Això té el potencial de tenir un gran impacte en els objectius més importants de la seva empresa, com laugment dels seus clients potencials i vendes.

Però si no està convençut, seguiu llegint per conèixer cinc dels majors beneficis doptimitzar el seu lloc per a la cerca.

1. El SEO se centra en el trànsit de qualitat

Una de les avantatges més grans del SEO és que es tracta d’una estratègia de màrqueting d’entrada.

A diferència dels canals tradicionals de publicitat “sortint”, que impliquen arribar als consumidors tant si volen saber de vostè com si no, els mètodes entrants se centren a facilitar que el seu públic el trobi quan vulgui informació.

Aquests mètodes tradicionals, com les trucades en fred, els correus electrònics no desitjats i els anuncis que interrompen, es fan únicament amb els objectius de l’anunciant.

I molts consumidors els troben francament molestos.

En canvi, el màrqueting entrant és molt més centrat en el client. En lloc d’interrompre els consumidors mentre veuen la televisió o escolten la ràdio, es tracta de crear recursos útils i fer que la informació útil sigui més fàcilment accessible.

Així, quan els usuaris estiguin disposats a dedicar algun temps a investigar el seu sector o saber més sobre les seves opcions per a un tipus específic de producte, podran trobar-lo per si mateixos.

Això no només és molt més convenient per als consumidors, sinó que també resulta en clients potencials més qualificats per al negoci.

De fet, a l’informe més recent de HubSpot sobre l’estat de la captació de clients, el 59% dels professionals del màrqueting van afirmar que les pràctiques de captació de clients proporcionen els clients potencials de més qualitat als seus equips de vendes.

Després de tot, qui creus que serà més receptiu als teus esforços de màrqueting? Algú que veu el vostre anunci en una tanca publicitària durant el seu trajecte a la feina, o algú que es troba amb una llista de consells que vostè ha publicat mentre busca ajuda a Internet?

La resposta és clara.

Si se centra a atreure els usuaris que busquen activament informació relacionada amb el seu sector, productes i serveis, serà molt més eficaç per arribar al públic objectiu.

A més, això et dóna loportunitat darribar a la teva audiència mentre ja estan considerant fer una compra o contractar un servei, el que augmenta les possibilitats que els teus missatges de màrqueting es tradueixin en vendes i clients potencials.

2. No cal pagar pels anuncis a SEO

Les classificacions orgàniques de Google es basen per complet en allò que el seu algorisme determina com els millors resultats per a qualsevol consulta.

Això vol dir que un cop hagueu creat una pàgina que el motor de cerca consideri digna de dirigir als seus usuaris, pot continuar atraient trànsit al seu lloc durant mesos (o fins i tot anys) després de publicar-la.

Per descomptat, investigar i escriure continguts dalta qualitat requereix una inversió. Aquesta inversió serà en forma de temps, si decideix crear-lo vostè mateix, o de diners, si decideix contractar una agència de màrqueting digital perquè ho cregui per vostè.

3. El SEO aconsegueix més clics que el PPC

Encara que els anuncis de PPC apareixen per sobre dels rànquings orgànics, el 71,33% de les cerques acaben amb un clic a un resultat orgànic a la primera pàgina.

És difícil dir a què es deu això, encara que la conclusió més lògica és que els usuaris confien en l’algoritme de Google. Saben per quins anuncis paguen els anunciants i opten per visitar les pàgines que el cercador ha determinat que són les millors.

Per descomptat, això és només una conjectura.

Però independentment del raonament que hi hagi darrere, el fet és que la majoria dels clics de qualsevol cerca van a un resultat orgànic.

4. El SEO ajuda a les relacions públiques

Encara que el SEO i les relacions públiques poden semblar estratègies de màrqueting totalment separades, pots utilitzar juntes per maximitzar els resultats que obtens de cadascuna.

La connexió més gran entre ambdues es troba en la construcció d’enllaços.

Guanyar enllaços de llocs web de bona reputació és un component principal de qualsevol estratègia de SEO. Això significa que una de les majors parts del treball dun professional de SEO és identificar les oportunitats de col · locació o cobertura en els blocs de la indústria, publicacions de notícies i altres llocs rellevants.

I tenint en compte que una estratègia de relacions públiques gira al voltant d’aconseguir que publicacions destacades i persones influents parlin de la seva empresa, això suposa una gran oportunitat.

Quan utilitzes la investigació de construcció denllaços per trobar noves formes de fer que la teva marca estigui enfront dels consumidors, seràs molt més eficaç en la distribució de contingut als clients potencials.