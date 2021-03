L’ ANORÈXIA NERVIOSA I SANTA TeRESA.

El grup musical The Carpenters es va acabar quan el 1983 la seva cantant Karen Carpenter va morir a causa d’ una insuficiència cardíaca deguda a una valvulopatia del mateix cor. Patia Anorèxia Nerviosa de feia anys. L’ Anorexia Nerviosa o Mental, segons alguns clinics francesos, pot repercutir, entre més, amb patologia cardíaca molt greu com fou el cas de la Karen Carpenter.

A la llum de les controversies de si Santa Tresa i/0 Caterina de Cardona dejunàven i menjaven herbes del camp i arrels de plantes rustegues a mida que dins dels textes es van fent més i més caquèctiques les seves figuesa i dins d’ aquests mateixos texts es fa referència que tenien, entre més simptones, mal de cor, no puc nogensmenys que pensar que quina malaltia de base tenien totes dues era una Anorèxia Nerviosa o Mental, això donaria moltes opcions a la tesi de que podria ser que fos la mateixa persona amb la mateixa malaltia i no dues persones amb la mateixa malaltia En aquestes époques, més antigues, s’ amagava aqueta dolència sota l’ excusa de practiques religioses, en aquests cas el dejuni, i el dejuni prollongat en el temps pot ser causa de molts trastorns digestius, nauses per exemple per la cetonèmia, mal d’ estomac per l’ hiperacidèsa amb poc menjar, etcètera i aquestes dolències serien fetes pels canvis metabòlics que provoca el dejuni prolongat i persistent i no pas per la naturalesa de les herbes o les arrels menjades i que de bon tros no eren prou calorifiques per engreixar la persona en questió i s’ aprimaven i aprimaven fins a la caquèxia i d’ aquí a la patologia cardiaca, valvulopatia més insuficiència cardíaca, només hi a un pas.

Miquèl Maresma

Metge