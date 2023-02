La ràdio a Valls. Carnaval: Suport institucional si o no? Fets delictius. Eleccions municipals

Tertúlia a Ràdio ciutat de valls 20-2-2023

-La ràdio a Valls. 5 anys de Ràdio Ciutat de Valls

-Carnaval a Valls: Suport institucional si o no?

-Fets delictius a Valls

– Última hora eleccions municipals

A Valls venim de lluny fent ràdio. Cal recordar-ho, a la comarca qui va començar a fer ràdio va ser Ràdio Jove del Pla, una colla de joves van fer funcionar, amb pocs recursos, un espai molt participatiu. Després va venir Ràdio Capital de l’Alt Camp i Ràdio Valls. La primera era participada per molts joves amb inquietuds i es va fer programes on hi participava moltes persones. Ràdio Valls, l’emissora comercial, també hi treballava moltes persones. Vaig començar a la ràdio Jove del Pla i vaig continuar a les dues altres emissores de Valls, total 5 anys. Ja fa 40 anys. Hi va haver un bum important. En general els mitjans de comunicació a Valls van fer forat en diferents àmbits. Cal recordar aquí El Pati, una forma diferent de fer premsa comarcal, o i més venint d’on veníem de La Joventut de l’Alt Camp, premsa local del Movimiento.

Si ens situem en l’actualitat, a Valls hi ha Hit 103, ràdio comercial amb els accionistes des de la concessió per part del govern Pujol. I per altra, Ràdio ciutat de Valls, emissora on line i és municipal. Bé, quan s’engega un projecte com aquest, d’entrada si ha de creure. Si no s’hi creu, no cal engegar el projecte. I després de 5 anys un pressupost anual de 23000 €, fa pensar no es creu en el projecte de ràdio. I evidentment amb un projecte esquifit, amb un estudi de gravació, únic i de pocs metres quadrats, pocs recursos econòmics, la gent només pot fer ràdio per amor aquest mitjà, però realment és tot una odissea. I la pregunta és, l’ajuntament quan paga per TAC12 i pel Vallenc? Males llengües parlen de partides multiplicades per tres.

Un altre tema a destacar, la xerrada col·loqui del cinquè aniversari de Ràdio Ciutat de Valls, una taula rodona amb periodistes de primer nivell. Això també dignifica en món comunicatiu de Valls i també el món de la ràdio.

Va començar el 1980 mitjançant el Cau. És basava en una critica social molt fora, i també rebien la critica l’ajuntament, això no deuria interessar. Hi han hagut pujades i baixades però, dignificar el carnaval, mai. Tolerat i prou, però no està participat, ni es de bon grat des de l’ajuntament.

Clarament i sense embuts, SÍ

S’ha d’incentivar, promoure, gratificar les millors comparses, i individuals mitjançant un jurat i a més no ha de vetar res absolutament, al final de la rua un grup musical per al jovent… Si no es fa res, com no voleu no marxi el jovent fora ciutat? Tinc entès l’ajuntament no aporta res al carnaval, ni premis, ni incentius…i evidentment, els darrers anys fan pena. Amb carrets de la compra del Carrefour carregats d’alcohol i els participants anant bevent alcohol durant la rua pels descosits. No hi havia comparsa, els joves participants, no portessin ampolla, got a la mà una cervesa, cubata o altre alcohol. Una comparsa passa davant, la xica jove parla davant nostre cridant a un xic alt i cepat. “N’estic fins el cony de tal…” El xic, crec a part de no escoltar-la, feina tenia d’aguantar-se dret.

En fi, això és festa? Sense anar tocats i beguts no fem festa? Complicat. Al passar a l’alçada del carrer de Santa Teresa, davant mateix de la notaria de Valls, dues persones d’una corpulència important, buidant la bufeta a cor que vols de cara la paret. Una mica més enllà, al pàrquing del Vapor de Maó, allò ja era la olimpíada universal de canvi d’aigua d’oliva lliure.

Hi hauria d’haver unes normes i evidentment, a la rua, on hi ha molta canalla participant-hi i com espectadors, no es pot fer fer ostentació d’anar cap el camí d’alcohòlics anònims sense retorn.

Aquest any de crítica, poca, on històricament sempre hi era. Les carrosses i disfresses millor últims anys.

L’Ajuntament no ho anunciava ni a l’agenda municipal a la seva pàgina oficial. I, ho ha de promocionar, potenciar mitjançant premis i també, posar normes de no poder consumir alcohol durant la rua.

Molta pena. Això és el Carnaval?

-Fets delictius a Valls

Ja fa mesos dura, hi ha una espècie de malastrugança on a Valls toca aquesta xacra, i de moment amb tots els esforços, no se’n surten.

Però més aviat és un problema de fons, i el problema de fons és el nucli històric, on s’hi ha anat atrinxerant moltes persones, on els hi és difícil trobar habitatge, hi ha tràfic de drogues, akupes, brutícia, baralles, crits, actes vandàlics…tot aquest caldo de cultiu fa crear inseguretat ciutadana. L’arrel del problema és haver deixat deteriorar el nucli històric. Hi ha cases desocupades, tapides, o i més algun fons voltor i bancs hi té immobles, esperant temps millors. Aquí s‘explica el reportatge el diari ARA fet fa un parell de dies, on es parlava extensament del nucli històric, testimonis i fets ocorreguts.

Aquesta setmana també hi hagut un tema amb uns okupes al carrer Sant Oleguer.

– Última hora eleccions municipals

Més a prop de les eleccions es podrà opinar més clarament.

Això s’està convertint, ja ho vam dir un dia, com el mercat d’estiu dels fitxatges dels jugadors de futbol. I no, no és això. Problemes de fons, no en solucionem cap. Qui parla de llistes obertes o de mandat de vuit anys. La resta és fer bullir l’olla.

En general, hi ha una desafecció molt gran en la política i en l’àmbit local potser més encara. Les coses no s’han fet bé, i els ciutadans ho han captat. Possiblement tinguem una abstenció rècord.