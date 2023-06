Apunts tertúlia eleccions municipals 28-5-23

Aquí hi ha l’enllaç del programa:

https://valls.radiociutat.com/2023/05/28/eleccions-28m-el-dia-clau-2/

Hi ha una decepció, desencant, desencantament, desencís, desil·lusió, dutxa d’aigua freda, frustració, desengany, galleda d’aigua freda, goig sense alegria.

El desencís és el que es diu i el que es fa. I així estem. Desafecció per la política. Desencís. Les expectatives no són les desitjables. Hi ha poca memòria.

Veient els anuncis per la TV sobre les eleccions municipals i “autonomicas” espanyoles, només cal afegir, la colònia bé, gràcies a Déu. Quin desastre, no tenim ni el dret a rebre una campanya decent en la nostra llengua. Agafen, la mateixa campanya publicitària electoral d’un municipi espanyol, el qual faran unes eleccions autonòmiques. Aquí només posen el subtítol en català. Per fer-nos-ho mirar tots plegats: 28-5-23 abans de Jesucrist.

Un amic, divendres passat, carregat amb propaganda electoral, és presenta últim d’una llista de la comarca de l’Alt Camp. Hi ha estat 4 anys. Va ser un enginyer i executiu de la multinacional Lear. Al veure el funcionament funcionarial del seu municipi, el qual té col·locats uns funcionaris en una època entraves per la porta del costat si eres d’un partit. Ha vist aquest anys, i acostumat amb un grau d’excel·lència molt elevada, la multinacional Lear, diu, no funciona al 100%, pel grau d’eficiència, eficàcia i excel·lència i important per la competència, els seus empleat, ha de funcionar al 150%. Com el sistema funcionarial dels nostres ajuntaments i l’administració en general.

Després de tot plegat, la guerra soterrada és les Diputacions. Tarragona compta amb 27 diputats a la Diputació. A la Diputació de Barcelona es reparteixen 51 diputats, a Lleida 25 i a Girona i Tarragona 27. Aquests diputats es tradueixen en més finançament per als partits i també més assessors, la quantitat dels quals es determina per reglament a l’inici de cada legislatura. A més, les diputacions tenen un pressupost important per repartir: els municipis batallen per qui s’emporta el pastís més gros. Governar-les, per tant, dona també poder al territori. En el cas de Barcelona, per exemple, el pressupost del 2023 és de més de 1.200 milions d’euros. ¿Canviaran de color les diputacions?

https://youtu.be/DixQ4xn5ifw

Hi ha un tema, s’hi ha passat de puntetes, com tants altres, important pel territori. Com sabem aquí no hi ha planificació de cap mena i de cop i volta s’han de fer nyaps per aquí i bunyols per allà. La qüestió dels trens dels trens de mercaderies són el futur, o i més amb tota la moguda del corredor del mediterrani. Tothom està d’acord en incrementar la mobilitat per via fèrria, baixar les emissions de Co2 i alliberar el trànsit per carretera.

El problema està al no planificar com cal, és molt possible, per normativa europea i la planificació del corredor del mediterrani, d’aquí uns anys ha de passar molta càrrega per ferrocarril per ciutats i poblacions, entre elles Valls. Com no han planificat res, com sempre, ni han dissenyat noves vies, segurament aprofitaran les actuals, les quals a part de no fer-les servir per passatgers, les activaran per mercaderies. Per això volen activar el ramal de Picamoixons. Això vol dir a prop d’escoles, centres sanitaris, instituts i d’habitatges, passaran trens gegants i amb càrrega i càrrega perillosa. Algú creu que ho faran per els passatgers del Camp de Tarragona? Algú es pot creu, després de dècades i dècades sense connexions amb trens ni cap a Lleida, ni cap a Bercelona, ara han ideat el ramal de Picamoixons per passatgers? Penseu si els busos de Valls – Tarragona i a l’inversa n’hi ha sovint i molts amb 20 minuts fan el recorreguts, algú agafarà el tren per anar a Tarragona i trigar UNA HORA?

Si ara els trens tenen una llargària de 100 m. Els trens de mercaderies provinents del corredor del mediterrani poden tenir 700 m i més. La qualitat de vida de moltíssimes persones anirà de capa caiguda.

Una mica, va d’això, la critica al sistema polític establert. Un nivell baix, funcionarial, i cada dia més, els quals només intenten apoltronar-se dècades i dècades i oblidant-se de la realitat de la gent. Des de fa més de mig any aproximadament un amic i jo vam iniciar una sèrie d’actes per intentar conscienciar una mica d’aquest tema. Segur donarà molt joc i portarà cua. És un tema per vetllar.

Això de les eleccions, cada dia interessen a menys persones, només els de la parròquia i prou. Tot i que semblen estrelles del rock, Bruce Springsteen,Coldplay o Elton John.

La polarització, és només dedicada als seus creients, la seva parròquia. Fa 40 anys si anaves a diferents mítings, era per informar-te, per veure els líders importants. Avui qui va als mítings? Els del seu color. I Prou.

L’emprenedoria avui i la gran esperança de tothom arribar a ser un dia o altre és: ser funcionari. Això de ser autònom, pagar-te de la teva butxaca mínim 300 € al mes i lluitar dia sí i dia també per poder sobreviure, això no es porta. Avui és porta ser funcionari. Les 7 o 8 hores, dinar a casa, i demà serà un altre dia. Coneixeu algun autònom estigui a l’ajuntament?

S’entèn això de la cita prèvia a l’ajuntament i a l’administració en general? Si podem prendre un refrec, , restaurant o fer ràdio sense restriccions sanitàries?

El tema de les llistes obertes, com voleu es posin en marxa, si és un sistema per engreixar els partits polítics. Quan es cobra cada vot emès?

Qualsevol demana avui llistes obertes.

I també serveixen per les cadires al Consell Comarcal, Diputació…