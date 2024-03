Rèplica a l’article d’Andreu Barnils referit a Sílvia Orriols

Algunes precisions. Orriols no és co,mparable a l’extrema dreta jacobina clàssica europea, tipus Lepen, primer de tot perquè ells són imperialistes i defensen grans estats obsolets, és a dir, volen assimilar nacions veïnes i tenir-les sota el seu jou, a diferència de l’Orriols , que només reclama l’emancipació de la Catalunya nació; podríem, si de cas, qualificar-la d’identitària, però això no és dolent “per se”, no hi ha res millor que restar arrelat a una terra i a unes tradicions en una època que triomfa la despersonalitzaciuó i el nihilisme. No oblidem que és deixebka i admiradora de Daniel Cardona, un gran patriota que no tenia res de “feixista”.

D’altra banda, mai, mai, però mai, la Sílvia ha fet cap comentari que menysporeés un col.lectiu per les seves caracteristiques antropològiques o genètiques, únicament ha reclamant que s’ incorpori tothom plenament a la nostra societat en peu d’igualtat i sense privilegis arbitraris… Per tant és molt aventurat qualificar polítiques d’igualtat com a “feixistes”…

I, finalment, ella és poble, és fiila del poble, fins ara haviu estat milerurista , i sap el que és el dia a dia i el que pensa i sent la nostra gent, i això la fa estar al costa del poble -res a veure amb un fals populisme, que és el que sovint fomenten els partits institucionals-… Per tant, si us plau, respectem la sílvia, no la vitupoerem i no la calumniem per interessos espuris, com habituallment fan certs mitjans i els membre de partits instal.lats en la rutina i la grisor del “statu quo”, que ben sovunt, a diferència d’ella, tenen molt a anagar i estan lligats a interessos fàctics poc clars. Per tant, prou demagògia i més dir les coses pel seu nom, atès que ella potser no sigui una figura “divina” però tampoc és ningú menyspreable. Tot el contrari, té molts motius per gaudir de la nostra confiançá i recolzament, cosa que nolts altres no poden dir pas.

Joaquim Torrent

PD: L’ article de Barnils , titulat “Aliança Catalana al Parlament”, fou publicat a Vilaweb (als “comentaris” trobareu l’enllaç)