Cal bastir nous ponts

Caldria que reflexionèssim els veritables nacionalistes sobre la conveniència o no d’ adobar un model ultraliberal i capitalista globalitzador…. Pot resultar bastants nefast per a les identitats nacionals, especialment per a les que no tenen estat propi. D’aquí la necessitat de diferenciar-nos-hi i d’incidir en l’ecologia i el decreixement, sectors en els quals també incideix l’esquerra, d’aquí la necessitat de bastir ponts amb certes esquerres no dogmàtiques. És una tasca difícil però no impossible, per exemple als països escandinaus a hores d’ara ja hi ha formacions d’esquerres que, per exemple, s’han adonat de com de nefasta pot ser la immigració massiva i indiscriminada i li posen traves. D’aquí la necessitat, doncs, de distingir entre una esquerra pragmàtica, no jacobina i fins i tot patriòtica, d’una pseudoesquerra demagògica, babaua i jacobina, que a més sol ser la més totalitària. I la cosa hauria de ser recíproca, des el món esquerranós haurien de veure que no tots els moviments que volen preservar les identitats nacionals són iguals i que hi poden haver moltes concomitàncies; en el cas de casa nostra, per exemple, l’oposició al Hard Rock, a l’ampliació de l’aeroport, a la massificació turística i a la cimentació del litoral, coses que sí volen les formacions lligades a l’ultraliberalisme globalitzador -com Junts mateix-.

Pensem-hi, doncs; a l’hora de defensar la nostra nació el que hauria de prevaldre és, i valgui la redumdància, la seva defensa efectiva -hauria de ser l’objectiu primordial- , sigui amb qui sigui, per damunt prejudicis ideològics. És clar que això hi ha elements sectaris que no ho poden entendre pel seu grau d’ofuscaó ideològica; evidentment n’hauríem de prescindir i intentar formes de col.laboració o pactes, a efectes pràctics -ni que només fos per a això-, sense prejudicis i a fi de bastir nous eixos de treball, amb la gent més oberta i conscient que estem en una època en què motes etiquetes i dogmatismes ja estan arnats i periclitats.

Joaquim Torrent