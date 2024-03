Trapezi escurça la seva durada per no coincidir amb les eleccions del 12-M

El circ, tocat per la política. La 28a edició de la fira Trapezi s’acabarà el dissabte 11 i no el diumenge 12 de maig com es va anunciar fa unes setmanes. La fira ha decidit escurçar un dia la programació per no coincidir amb les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades per sorpresa la setmana passada. En un comunicat, Trapezi justifica la dràstica decisió per “motius logístics”. Tot i aquest important canvi, Trapezi deixa clar que s’ha fet una “reorganització” de la programació i que es mantenen totes actuacions previstes. Aquest serà el primer cop en la història de Trapezi que la fira s’acabarà en dissabte i no en diumenge. Aquest escenari imprevist també afectarà les jornades de professionals, que no es podran fer a Can Massó.