El Circo Smile arrenca a Mataró una nova gira per Catalunya

El Circo Smile, de la família Zavatta, va arrencar el cap de setmana passat a Mataró una nova gira per Catalunya. Durant quasi un mes, fins el 25 de febrer, té la carpa instal·lada al Parc Central. L’espectacle compta amb artistes internacionals de renom com Kimberly Zavatta (Bronze al Festival New Generation de Montecarlo 2023), Nicol Nicols (Medalla d’Or al Salieri Circus Award 2022) o Trixie Zavatta nascuda a Figueres el 2010 i guardonada recentment amb la Medalla de Plata i el Premi del Públic del Festival New Generation de Montecarlo 2024. A més, també hi ha el número dels patinadors acrobàtics Holler Zavatta i Carmen Ribas que han estat participant aquest passat Nadal a l’espectacle Twas the Night Before… de Cirque Du Soleil als Estats Units. L’espectacle es completa amb números d’aeris, contorsió, llançament de ganivets, hula hoops, el còmic mexicà Mosquito i el pallasso català Miqui Clown.

Arrenca el 17è Festival de Circ d’Albacete. El pallasso rus Andrey Jigalov, els acròbates argentins germans Segura i els llançadors de ganivets The Jasters són alguns dels artistes que actuen en una nova edició del festival que se celebra a partir d’avui i fins el dia 25 de febrer al Teatro Circo d’Albacete. El festival rendirà homenatge a Linda Baker, coneguda com la Dona de Ferro per la seva força, i instaurarà un nou premi que amb el seu nom premiarà a la millor artista de cada edició. Entre els artistes del festival també hi haurà el ventríloc Serge Massot, de la família d’origen català Massot.