El Castell de Montjuïc (Barcelona) tornarà a ser el punt neuràlgic del circ dins la Mercè Arts de Carrer (MAC) i una vitrina del circ contemporani. Hi haurà una “gran presència de la creació catalana, però també de circ amb denominació d’origen francès, danès, lituà, holandès, grec i ucraïnès”, segons avança l’Ajuntament de Barcelona.

De la mà d’un total de 13 companyies i en 5 espais escènics diferents, es podran veure espectacles amb un element comú: l’humor, el riure i l’alegria com a resposta a la situació actual que estem vivint. Destaca la proposta del Cabaret de Circ We are back!, que inclou els espectaculars números de Fem Fatal (Catalunya) al trapezi, Duo Laos (Catalunya) amb acrobàcies, Nacho Ricci (Catalunya) a la corda aèria, Anastasia Karampournioti (Grècia) amb corda volant, Valeriia Davydenko (Ucraïna) amb handstand o Arte algo (Espanya) a la bàscula coreana.

Altres plats forts de la programació són Gap of 42, de Chris and Iris (Alemanya), un espectacle en què dos cossos desiguals es troben acrobàticament separats per 42 cm d’alçada i 42kg de pes, o Cuerdo del Sr Stets (Catalunya), un artista que es defineix a si mateix com a “perfeccionista de l’absurd” i que ha desenvolupat nombrosos jocs amb cordes, des de l’univers del titellaire fins al del malabarista.

Altres espectacles de circ que s’hi podran veure són Las Polis (Catalunya) o Brutti d’Adrian Schvasrztein (Lituània), que combina teatre i música. També s’hi podrà veure una nova proposta de La Central del Circ.

Pallassos sense Fronteres al Turó de la Peira

El parc del Turó de la Peira s’estrena per primera vegada al MAC amb la proposta solidària de Pallassos Sense Fronteres (Catalunya). Els artistes d’aquesta companyia faran volar els espectadors a fins a sis destinacions del món afectades per guerres o catàstrofes naturals on la companyia ha estat o encara hi és present.

Al Pròxim Orient, els visitants podran veure el divertit muntatge circense Set Up de Los Barlou (Catalunya) o The Sullivan’s del Circ Los (Catalunya), un espectacle fresc, alegre i entretingut carregat de bona música i humor.

A Etiòpia podran gaudir dels equilibris impossibles, la música en directe, els malabars i la màgia de Cirko Psikario (Comunitat de Madrid), que presentaran Aloló, així com l’esbojarrada proposta Hermanos Saquetti d’Asaco Producciones (Extremadura).

A la República Democràtica del Congo hi haurà l’espectacle Poltrona Sixters de la mà de Tortell Poltrona (Catalunya). A Colòmbia destaca una proposta de petit format per a tots els públics amb música en directe. Es tracta de Nas arrelat de Mabsutins (Catalunya). I encara dos destins més: Els Balcans, amb propostes de circ per a totes les edats com Jo vull ser de Les Pedettes Varietés (Catalunya) o Burkina Faso, on es podrà veure el número d’equilibris Macloma Varietés de Les Macloma (Comunitat de Madrid). Entre les propostes que ofereix la Mercè també hi ha la de Kikolas i el mag Txema.