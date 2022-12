Aigua a dojo, raigs làsers de colors i grans números d’equilibrisme aeris i a terra. Per novè any consecutiu, el circ de gran format i internacional torna a ocupar el pavelló d’esports de Fontajau, a Girona. Aquest any presenta durant 5 dies un total de 10 funcions de ‘Circ Sobre Aigua 2′, una espectacular producció amb pista aquàtica i fonts d’aigua que ja es va poder veure en una versió que ens va deixar a tots bocabadats l’any 2017.

Tot i l’exhibició de recursos, el dia de l’estrena (matinal del 26 de desembre) va caure el sistema elèctric quan començaven les fonts dansants i la funció estava a punt d’acabar. L’espectacle d’aigua i llums es va aturar de cop, com si s’haguessin fos els ploms. Són coses del directe que poden passar, sobretot si com va explicar Genís Matabosch, president de Circus Arts Foundation, aquest any els preparatius per al complex muntatge van haver de començar més tard de l’habitual a causa dels partits de bàsquet que es van jugar al pavelló d’esports.

La falta de temps, aliè a l’organització, va obligar a treballar a tota màquina la nit anterior a l’estrena i a descartar també la presència de l’orquestra en directe que sempre hi ha als espectacles de Circus Arts Foundation i que es va trobar molt a faltar.

Un dels plats forts és el número de funambulisme a gran alçada a càrrec d’Oleg Lobanov i Beata Slabko

Sigui com sigui, els més de 15.000 espectadors que s’esperen fins el dia 30 a Fontajau podran veure números de primera categoria internacional, especialment el d’equilibris amb escala de la troupe Hassak, de la república de Kazakhstan. És un sensacional número que ja es va veure al novè festival Elefant d’Or l’any 2019 i que està penjat a YouTube. El quartet, que tanca la primera part de l’espectacle, va arribar a Girona després de fer els nadals al prestigiós circ Coliseu dos Recreios de Lisboa. Després, la mateixa companyia va presentar un número de doble perxa xinesa, però la humitat de la pista va fer una mala passada i amb els peus molls moltes figures van quedar deslluïdes.

Un dels plats forts és el número de funambulisme a gran alçada a càrrec d’Oleg Lobanov i Beata Slabko. Tot i que van amb seguretat, és una autèntica oda a l’art del risc. Aquest monumental número obre la segona part d’un Circ de Nadal que després de la pandèmia ha recuperat la mitja part, ha reobert el bar i s’allarga quasi dues hores i mitja. La parella Lobanov-Slabko, que fa poc actuaven al circ estable de Budapest, presenta exercicis d’una gran dificultat, entre ells l’equilibri de puntes sobre el cap de Lobanov o el triple equilibri sobre el cable, de peu i dental que es pot veure a la imatge inferior.

D’altra banda, el número que aconsegueix fusionar a la perfecció l’acrobàcia amb l’espectacle d’aigua és el d’Angelina Prokhorova i Roman Khronzo. La parella presenta a les cintes aèries un número molt precís i plàstic, amb grans dolls d’aigua que acompanyen deliciosament les acrobàcies al ritme de la cançó ‘Skyfall’ d’Adèle. També es va veure el bon números de rola-bola a càrrec de Vladimir Erofeev -veure imatge d’obertura- i el mà a mà de Duo Medel, guanyadors del premi del públic en el sisè festival Elefant d’Or.

La part còmica es va concentrar en un sol artista, el xilè Mimo Tuga, que va presentar fins a quatre entrades: la clàssica dels aplaudiments, dues com a banyista i la del submarinista, segurament la més aconseguida de tota la seva actuació. En aquesta entrada, tota la graderia es converteix en un gran oceà i els espectadors en peixos del mar.

El projecte va néixer per portar a Girona un espectacle de categoria similar al que ja tenen cada nadal grans capitals europees

El programa es va completar amb el número de cadenes aèries de Nikita i Aliaksandra, la perxa aèria de Richard Dobos, els equilibris sobre l’aquari de Maria Bakalkina, l’adagio acrobàtic sobre el piano de Danil i Alexander i els hula-hoops damunt l’esfera de miralls d’Aldana Abdulalleva.

El Gran Circ de Nadal de Girona se celebra des del desembre de 2014, quan Carles Puigdemont era alcalde de Girona i va ajudar a impulsar la primera edició. Les nou produccions han estat “Sobre Gel” (2014, 2018 i 2021), “Màgic” (2015) , “Sobre aigua” (2017 i 2022), “FantAsia” (2019), “Adrenalina” (2020) i l’inoblidable “Orient” (2016)

El projecte va néixer per portar a Girona un espectacle de categoria similar al que ja tenen cada nadal grans capitals europees com Amsterdam, Berlin, París, Zurich o Stuttgart. En aquesta ciutat alemanya actua aquest Nadal Wesley Williams, monociclista nord-americà que es va donar a conèixer a Europa gràcies al Festival Elefant d’Or que també organitza amb gran èxit Circus Arts Foundation i que aquest any se celebrarà una setmana més tard del que és habitual, del 2 al 7 de març. Més emocions, més atraccions inèdites, més cultura de circ. Sempre fent equilibris, dins i fora de la pista. El somni continua.