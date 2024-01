Pallassos Sense Fronteres prepara un llibre sobre els seus 30 anys i llança un verkami

Pallassos Sense Fronteres ens demana ajuda. L’ONG ha llançat una campanya de micromecenatge a través de Verkami amb l’objectiu d’aconseguir 8.000 euros per a la publicació d’un llibre recopilatori dels 30 anys de l’entitat. El llibre, que portarà per títol Riures i emocions: Els viatges de Pallassos Sense Fronteres (1993-2022), tindrà 250 pàgines i serà publicat per l’editorial Comanegra.

Segons Pallassos Sense Fronteres, es tracta d’un llibre col·lectiu que recopila les imatges més “entranyables i colpidores” de les 500 expedicions realitzades durant tres dècades en camps de refugiats. Els fotògrafs que firmen les imatges són Kim Manresa, Samuel Rodríguez, Marta López, Àlex Carmona, Jesús Rocandio, Amar Sokhen, Moshé Cohen, Marc Butxaca, Pere Bigas i Pep Gol. També hi han col·laborat Vicenç Fisas, Francesc Fabregat, Pablo Milanés, Quico Pi de la Serra, Pepe Viyuela i Montserrat Trias…

Els micromecenes que participin i col·laborin amb la campanya tindran un exemplar del llibre i una làmina de fotografia d’edició limitada. Tan el llibre com la foto portaran la firma de Tortell Poltrona, fundador i president de PSF. Els micromecenes també rebran una invitació per a la presentació del llibre, que es farà el pròxim 26 de febrer al Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

A la imatge d’obertura, actuació de Tortell Poltrona i Moshé Cohen a Kosovo, l’any 1999. Foto: Pallassos Sense Fronteres. A continuació, missatge de Tortell Poltrona a les xarxes demanant ajuda per a l’edició del llibre.