L’Òpera de Gal·les i la companyia NoFit State Circus s’uneixen per a representar una òpera de Britten

Cada vegada més, el circ i l’òpera es donen la mà. El mes de maig, el Gran Teatre del Liceu estrenarà La Torre dels Somnis, una òpera circense dirigida per Lluís Danés i amb música de Puccini. Recentment, l’Òpera Nacional de Gal·les s’ha associat amb la companyia de circ contemporani NoFit State per a una versió circense i operística de Death in Venice, del prestigiós compositor Benjamin Britten. A la producció, que es representarà a l’Hipòdrom de Birmingham l’11 de maig, s’hi veuran números de teles i acrobàcies, entre d’altres tècniques circenses.

Basada en la novel·la curta de Thomas Mann i cantada en anglès amb subtítols en anglès i gal·lès, l’òpera de Britten explora la creativitat, la sexualitat, l’envelliment, l’obsessió i la tensió entre la realitat i la imaginació.

Originalment, Britten va concebre els papers de Tadzio i la seva família com a personatges silenciosos per a ser interpretats per un ballet, però la directora de l’espectacle, Olivia Fuchs, ha volgut amb aquesta versió inèdita explorar la fisicalitat a través del circ.

La producció presenta cantants d’òpera i artistes de circ. Tadzio està interpretat per l’artista de circ Antony César. En unes declaracions al diari Birmingham Post, la directora explica: “Per a mi, el circ és la millor manera d’encarnar el tipus de dicotomia en la història: la contradicció entre el vol i el sòl, entre l’eteri i el carnal. Tot el tipus de coses que un artista de circ pot fer són carnals, però al mateix temps poden ser etèries: és una visió, alguna cosa que s’evaporarà en la pròxima imatge”.