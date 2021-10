El festival de Girona torna amb força. La desena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or se celebrarà a Girona del 17 al 22 de febrer de 2022, segons ha anunciat avui l’organització d’un dels grans esdevenimens circenses a Europa. En total, presentarà fins a 16 funcions i oferirà un total de 38.624 localitats. De moment, i a quatre mesos de la seva estrena, ja s’han venut més de 9.000 entrades.

Hi ha també un canvi d’ubicació respecte a l’última edició, que es va fer de manera excepcional el mes de juny al Pavelló de Fontajau. La desena edició es farà a la carpa del Camp de Mart de la Devesa, que amb un aforament per a 2.414 espectadors per funció presentarà 24 números i el rècord de participants. S’hi esperen cent artistes d’una dotzena de països.

El festival vol homenatjar al personal sanitari, que podrà entrar gratis a la funció inaugural

Avui s’han presentat la meitat de les atraccions, que procedeixen del Gran Circ Bolshoi de Moscou, de la companyia estatal de Circ de Rússia “Rosgoscyrk”, de la companyia Royal Circus de Gia Eradze, del Circ Nikulin de Moscou, del Circ de la República d’Udmurtia i del Circ Estatal d’Uzbekistan.

Les companyies anunciades són Troupe Grushin “Venice Carnival” (llit elàstic amb icaris, Rússia), Troupe Hametov “Pharaoh” (funàmbuls , Uzbekistan), Troupe Kirichenko (volteig acrobàtic, Rússia), Duo Sukhorukov “Still loving you” (xarxa aèria, Rússia), Troupe Palma DíazEfremkin & Mizenina “Anna” (cintes aèries, Rússia), Troupe Dulich “Coronation”, (cintes aèries, Rússia), Ilya Ivantsov “Wave” (malabars, Rússia), Duo Rings (anelles aèries, Argentina), Troupe Eganian “Ground flight”, (doble portor coreà, Rússia), Azizov & Makhmudov “Strength” (mà a mà, Uzbekistan) i Nik (contorsió extrema, Rússia). El director del festival, Genís Matabosch, que avui ha presentat les novetats, espera presentar també companyies asiàtiques i de Llatinoamèrica.

En paral·lel al festival, es viurà la tercera edició del Circus World Market al Palau de Fires de Girona, que estarà connectat amb la Gran Carpa novament sense columnes interiors.

En reconeixement a la tasca realitzada en la lluita contra la pandèmia, el festival convida el personal sanitari a la funció inaugural. Durant els dies de les Fira de Mostres de Girona, del 28 d’octubre al 1 de novembre, el personal sanitari que s’acrediti podrà anar a recollir la seva invitació de franc per a l’estrena del Festival, dijous 17 de febrer.

D’altra banda, els infants menors de 2 anys paguen una entrada simbòlica d’euro i d’altra banda els espectadors estan convidats a donar un euro per entrada a l’adquirir les seves entrades. La suma de les dues quantitats es destina anualment a una entitat social que centra la seva activitat a Girona. Enguany, la beneficiària d’aquesta acció serà Oncolliga Girona, que treballa en l’acompanyament de malats de càncer.

Les entrades costen entre els 10 i els 95 euros, però fins el proper diumenge 24 d’octubre totes les entrades tindran aplicat un descompte directe de 5 euros en el marc de la promoció llampec de llançament de la nova edició.