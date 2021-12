Era un pallasso molt atípic, amb entrades súper senzilles que portava a finals insòlits i memorables. Però també, en els seus anys de joventut, va ser un bon acròbata que va trepitjar les grans catedrals del circ europeu al costat dels seus germans.

Lluïset era, per sobre de tot el que digui el seu currículum, una persona molt estimada i bondadosa. Centenars d’anècdotes corroboren la seva humanitat. El seu germà Francis explica que va ser un “segon pare”.

Lluïset també deixa escrita una pàgina d’or del circ català. Al costat del seu germà Carlos (mort l’any 2019) va ser l’ànima del circ a l’antiga que tots coneixem i un treballadors infatigables que era la mà d’obra per poder fer aquest viatge en el temps. Era el qui soldava, posava els claus… Però hi ha una cosa que també el feia carismàtic: la seva passió per les matemàtiques i la seva recerca sobre els números primers.

L’any 2013 va publicar El Circ dels Saltimbanquis, un deliciós llibre il·lustat per ell mateix que recull els seus pensaments sobre el circ.

Aquest gran personatge, nascut el 25 de febrer del 1942 al barri de la Catalana de Sant Adrià del Besòs, hauria fet 80 anys el 25 de febrer. Ha mort avui a l’edat de 79 anys, segons ha anunciat des de València el Circ Històric Legacy, on Lluís vivia i convivia amb la malatia del parkinson al costat de les seves dues filles, Louisa i Kerry.

En el seu comunicat, el circ situa Lluís com a “gran director de circ, matemàtic, físic, escriptor, músic, artista i pallasso”. En l’emotiu comunicat es pot llegir: “El més gran de la saga dels Raluy, fill del fundador del llegendari Circ Raluy, deixa després d’ell un llegat centenari que perdurarà en el temps i que seguirà viu a través del Circ Raluy Legacy on hi ha tota la seva família unida. Amb un gran dolor, acomiadem aquest ésser tan especial, ple de llum, de bondat, de generositat i que recordarem amb l’afecte i l’amor que ell sempre va brindar a tothom que el va conèixer”.