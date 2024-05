El festival Grec de Barcelona presentarà molt aviat a la Fundació Miró de Barcelona (dies 12 i 13 de juliol) l’espectacle Ákri, de l’acròbata Manel Rosés. Serà una de les poques propostes circenses del Grec d’aquest any. Com és poc conegut fora de l’òrbita del circ, em detindré una mica a explicar quatre pinzellades de Manel Rosés.

La seva trajectòria arrenca amb Balagans, companyia que va crear amb tres companys just després de graduar-se de l’escola de circ d’Estocolm (DOCH) ara fa quasi 15 anys. De seguida, amb més de 20 anys, va arribar a dalt de tot i va aconseguir una medalla d’Or al prestigiós festival de circ de Demain, a París, amb un número de bàscula imponent.

Durant els anys següents va participar en l’espectacle InTarsi, de la companyia de circ eia, i va crear Soon Company amb Nilas Kronlid. Amb l’artista suec ha recorregut 15 països i fet 150 funcions d’un espectacle sublim, divertit i original: Gregaris. El seu pare és Joan Rosés, que va actuar amb Tortell Poltrona en els seus inicis, i la seva parella és l’artista Maria Palma, premi Zirkòlika 2023 a la millor artista emergent.

Manel Rosés és un dels artistes més interessants del panorama circense actual a Catalunya

Ara estrena Ákri, el seu primer espectacle en solitari, que arriba quan Rosés ronda la quarantena. Això li dona peu a preguntar-se moltes coses sobre el seu ofici d’acròbata. Però les seves preguntes, amb un to natural i col·loquial, ens interpel·len a tots. Algunes de les preguntes que llença a l’aire són: Què podem considerar dins i què fora? Quan incloem algú, estem excloent ? Parlar una llengua exclou l’altra? Quina és la nostra zona de confort? Hem de dir que entrem o bé que sortim a l’escenari?

Rosés busca respostes lògiques a preguntes absurdes. O fa preguntes lògiques per trobar respostes absurdes. Depèn de com es miri. En aquest joc de lògica i absurditat hi ha una de les gràcies de l’espectacle. L’altra és l’aparell, una escala de 20 esglaons, metàfora d’un lloc de pas que vol representar el trànsit d’un jove artista a una etapa més adulta.

A banda de ser un bon equilibrista, Rosés domina la comunicació verbal com pocs artistes de circ. I tot això al costat d’una ingent originalitat fan d’ell un dels artistes més interessants del panorama circense actual a Catalunya. Ákri, paraula que ve del grec i significa límit, és un espectacle divertit, altament filosòfic i ple de sorprenents i excel·lents equilibris, desequilibris i cascades o caigudes. Això sí, es fa estranyament curt. El periodista Jordi Bordes explica molt bé l’espectacle en aquest article a Recomana.

Fer acrobàcies té data de caducitat, però Manel Rosés demostra en aquesta creació les seves habilitats intactes i que està físicament molt fresc. A més, exhibeix una comicitat que li dona corda per molt de temps i per quan se li acabi la força.

A la imatge d’obertura, actuació de Manel Rosés al Teatre Fortuny de Reus. Foto: Fira Trapezi/Tjerk Van der Meulen.