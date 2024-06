Una exposició de fotos commemorativa, un nou premi i un cabaret de celebració formaran part de la nova edició del festival Circorts de Barcelona, que arriba aquesta setmana carregat de novetats coincidint amb el seu 25è aniversari. El festival arrenca aquest divendres 14 de juny amb el pallasso Roi Borrallas i el seu espectacle revelació Solo, guanyador de l’última edició del premi de la Crítica. Després, escoles del districte de Les Corts, juntament amb l’escola Lavínia, cantaran l’himne del festival sota la direcció de Cia La Tresca i la Verdesca i actuarà la parella de pallassos Cösmix.

Tancarà la primera jornada del festival un cabaret que es farà a l’interior d’una carpa que es va estrenar l’any passat i que està finançada amb els diners de la taxa turística. El cabaret serà presentat per Ernest Corderroure i comptarà amb les actuacions de La Churry (còmica), Yldor Llach (bicicleta acrobàtica), La Pelos (aeris) i Amelia Cadwallader (hula hoops).

El festival (veure el programa AQUI) seguirà dissabte i diumenge amb les actuacions, entre d’altres, d’Alba Sarraute, José Luis Redondo, El Cruce, Marta Renyer, Cristina Solé, If Circus i Circ Vermut, que presentarà el seu nou espectacle La paradeta. Tots els espectacles són gratuïts però cal reserva prèvia per als muntatges que es fan a l’interior de la carpa. El festival, dirigit actualment per Puça Espectacles, se celebra en quatre escenaris que es troben entre els carrers Benavent i la plaça de les Ceràmiques Vicens, a molts pocs metres del camp del Barça.

L’exposició commemorativa es titula “25 anys de circ a les Corts: vint-i-cinc edicions de defensa i compromís amb el circ emergent” i es pot visitar de dilluns a divendres, fins al 28 de juny, a la seu del Districte, a la plaça Comas. Fa bastants anys que intento assistir al festival, sempre amb un ambient familiar i festiu i els últims anys amb ganes de créixer. Val molt la pena acostar-s’hi.

A la imatge d’obertura, el còmic i equilibrista José Luis Redondo en un moment del divertit espectacle Arriba!!!