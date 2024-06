El Circ Cric tanca el seu 14è festival amb les escoles Rogelio Rivel, Carampa i Esacto’Lido

El Circ Cric tanca aquesta setmana el seu 14è Festival de Circ al Montseny amb una exhibició dels alumnes de tres escoles de circ: Dissabte a la tarda (18.00 hores) serà el torn de l’escola Rogelio Rivel de Barcelona, que presentarà Viu!. Diumenge al matí (12:00) l’escola Carampa de Madrid presentarà To/care. A la tarda (18.00 hores) actuaran els alumnes de l’escola de Tolosa Esacto’Lido, que presentarà Collectiff Bislacco. D’altra banda, el Circ Cric de Tortell Poltrona i Montserrat Trias presenten aquest dijous la gira que la companyia farà aquest estiu per petits pobles del Pirineu amb el nom d’El petit Circ Cric.

El còmic Michaël Gueulette ‘Gromic’ acaba de publicar Artesano de la risa, un llibre que porta un llarg subtítol: Los tres pilares de un espectáculo cómico exitoso (y cómo dominarlos en 21 pasos). El llibre es pot trobar des de la setmana passada a Internet i es pot adquirir en les seves versions de paper i llibre electrònic. Gromic és un còmic belga que viu des de fa anys a Catalunya i el seu treball sobre els escenaris és molt interessant.

El Gran Teatre del Liceu va estrenar amb èxit dissabte passat dia 1 de juny ‘La Torre dels somnis’. Una bonica trobada de circ i òpera per creure més que mai en els somnis i les utopies. Una obra dirigida per Lluis Danés on hi actuen, entre d’altres, Toni Gutiérrez i Asvin Lopez (trapezi) i Marta Camuffi (suspensió capil.lar). Felicitats a tot l’equip per la feina feta i l’ambició de portar el circ al Liceu.

A la imatge d’obertura, un moment de Viu!, un treball de l’escola Rogelio Rivel.