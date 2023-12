A partir de demà divendres 29 de desembre, i no del dia 27 com s’havia anunciat inicialment, es podran veure a la plataforma 3Cat els sis episodis d'”Ale-hop!“, una sèrie documental sobre el món actual del circ a Catalunya que, segons els seus productors, “vol servir d’aparador per aprendre coses sobre aquesta art escènica i per reflexionar al seu voltant”.

El primer capítol d'”Ale-hop!” vol trobar el paper (la connexió) del món circense amb la societat. El segon capítol tractarà sobre la itinerància i comptarà amb la participació del Circ Històric Raluy, Nilak i Circ Pistolet, entre d’altres.

La ciència del circ serà el tema del tercer capítol. En aquesta entrega s’hi plantejaran vàries preguntes. Quan parlem de circ, quines lleis de la física tracten conceptes com ara la gravetat, el centre de masses, la fricció o l’equilibri? Què té a veure la neurociència amb els espectacles de màgia? I la meteorologia?

En el capítol 4, titulat Tots Som una Família, es donaran a conèixer quatre famílies amb perfils ben diferents: les germanes Giribaldi, del Circ Històric Raluy; la família Mateu Trias, del Circ Cric, la família dels Pakipaya, una parella amb dos fills petits, i la companyia Entre Nous.

El cinquè capítol té una mirada sobre propostes circenses on la tecnologia hi té un paper important. A Tecnocirc es presentaran les propostes del marionetista Jordi Bertran, de l’acròbata Maria Palma. del col·lectiu Troposfera XYZ i de l’equilibrista Manolo Alcántara.

Senyores i senyors és el títol del sisè i últim capítol d’aquesta producció de Createl amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. S’hi podran veure els números dels artistes que han passat pel programa: germanes Giribaldi, Kerol, Yldor Llach, Mariona Moya ‘La Córcoles’, Jordi Caps, Entre Nous o Planeta Trampolí, entre molts d’altres.

Joan Grivé (@SirJoan), expert en xarxes socials, assessorarà un artista en cada capítol per ajudar-los a millorar la seva presència a internet. L’actriu i cantant Laia Fontàn serà l’encarregada de presentar aquesta sèrie documental, tota una novetat en el panorama audiovisual.

PD: La plataforma ha modificat la data d’estrena i ara anuncia el 29 de desembre, i no el 27, com el dia que es publicaran tots els capítols.