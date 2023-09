La ciutat d’Esparreguera aposta pel circ contemporani. Així es va constatar ahir a la nit en la inauguració de la tercera edició del festival La Palanca que es va fer al teatre de La Passió davant d’unes 300 persones.

Hi ha moltes altres ciutats mitjanes de Catalunya que ja tenen un festival, però en cap dels casos sembla que hi hagi tantes ganes de fer-lo créixer com tenen ara mateix a Esparreguera. Aquí han trobat el circ com una eina per cohesionar el poble i al mateix temps projectar la ciutat a l’exterior. Ho van explicar ahir l’alcalde de la ciutat, Eduard Rivas; i el regidor de Cultura, Juan Jurado.

En aquesta tercera edició s’hi presenten un total de 14 espectacles i 5 tallers de circ. Hi ha alguns dels noms més consolidats de l’actual panorama del circ contemporani, com el malabarista Jordi Querol, la Companyia de Circ eia, al pallasso Pere Hosta o Mumusic Circus, entre molts d’altres.

El festival també aposta pels artistes locals. En un espectacle únic, la Banda de Música d’Esparreguera actuarà amb l’orquestra de malabars de la companyia gallega Pistacatro . També comptarà amb una producció pròpia anomenada Portal i dirigida per l’artista d’Esparreguera Anna Rodríguez Escalé.

Un bon cabaret amb la presència de la violinista d’Esparreguera Maria Florea amb Roc Sala al piano va donar ahir el tret de sortida de La Palanca. A la poesia i traça dels dibuixos amb sorra de Cia Borja Ytuquepintas, que va dibuixar els personatges de La Passió amb el campanar de fons (veure imatge d’obertura), s’hi va afegir el gran número de mà a mà de Duo Laos, els equilibris còmics sobre el rola-bola de Lotta & Stina, els equilibris de Cia. Nacho Flores, el monocicle i malabars de Non Sin Tri, i els fabulosos mortals a la bàscula del trio Trocos Lucos.

Amb tres edicions i moltes ganes de créixer ja es pot entreveure que a Esparreguera està naixent una nova passió, la passió pel circ.