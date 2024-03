El pallasso Roi Borrallas i els belgues Midnight Company guanyen els Premis de la Crítica

El pallasso Roi Borrallas amb l’espectacle Solo, i la formació belga Midnight Company amb l’espectacle de llançament de ganivets US, van ser els guanyadors ahir a la nit dels Premis de la Crítica en la categoria de circ nacional i internacional, respectivament. El lliurament es va fer al Teatre Romea de Barcelona, en una cerimònia organitzada per la plataforma de crítics Recomana.

Vicent Llorca, de Zirkòlika, va lliurar el premi a Roi Borrallas. L’artista va sorprendre quan l’any 2022 va estrenar al Festival de Pallassos de Cornellà Solo, un espectacle molt poètic on es transforma en diferents personatges només amb crema d’afaitar. Borrallas no va deixar l’humor quan va recollir el premi. Es va entrebancar quan va pujar a l’escenari i es va donar un cop al cap amb el micròfon. També va voler agrair el premi a la crítica i va fer mencions especials per a Joan Cot (mirada externa) i per a Mònica Gené, la distribuïdora de l’espectacle. Va acabar amb el crit Salut i Circ!. A fora de l’escenari no va deixar el sentit de l’humor i es va fer fotos com la que obre aquest article.

D’altra banda, els Premis de la Crítica estrenaven ahir la categoria de circ internacional. Va guanyar US, un espectacle que em va colpir quan el vaig veure el passat mes de maig en la seva versió de carrer a fira Trapezi, després d’una gran tempesta i temperatura hivernal. Es tracta d’un muntatge bèstia, ple de risc físic i d’una gran complexitat tècnica.

A US, dos artistes (Joris Verbeeren i Simone Scaini) aconsegueixen anar sortejant els ganivets que cauen des de dalt de l’escenari. Quan l’espectador menys s’ho espera cauen galledes i en un dels moments més bojos tota la instal·lació peta. Em va tocar lliurar el premi. En la seva intervenció, Simone Scaini va agrair a tot l’equip de Trapezi de Reus la invitació a participar en la passada edició de la fira. Simone també va explicar les seves dues aspiracions: “Actuar molt més a Catalunya i col·laborar en l’ambient cultural”. La companyia vol instal·lar-se a Catalunya i espera que el premi els serveixi com a impuls.