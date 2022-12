El fenomen continua viu 50 anys després. Fofito, l’últim representant actualment en actiu de ‘Los Payasos de la Tele’ , va arrencar el passat 6 de desembre una temporada d’un mes i mig al Fòrum de Barcelona amb l’espectacle Viva el circo, la segona producció dels germana Rossi Ribes.

Acompanyat de la seva filla Mónica Aragón i amb 73 anys d’edat a les seves esquenes, Fofito va cantar, davant d’un públic entregat i un circ ple de gom a gom, algunes de les cançons arxiconegudes dels populars pallassos: ‘Susanita’, ‘La gallina turuleca’ o ‘Los días de la semana’. Aquesta última cançó va tenir dues parts, segurament com a resposta a la versió feminista que Rigoberta Bandini ha fet en el seu últim treball. Fofito no va canviar la lletra de la cançó, però va fer planxar a les dones com als homes.

Sense cap menció a la selecció espanyola que acabava de ser eliminada del mundial de futbol, Fofito es va guanyar uns aplaudiments quan es va treure el seu llarg vestit vermell de pallasso per exhibir una samarreta del Barça amb el número 49, que coincideix amb l’any que va néixer a Cuba. També es va guanyar els aplaudiments durant una entrada de màgia, després de dir en un bon català: “Si aquí no parles català estàs ben fotut”.

El moment culminant de la funció, que va començar a les sis de la tarda i es va allargar fins a les vuit del vespre, va ser quan va cantar amb el públic ‘El auto nuevo’. Les 600 persones que omplien la carpa van acompanyar-lo en la lletra, van fer bots als seients quan venia un sot i es van moure a dreta i esquerra de la butaca quan amb el cotxe imaginari arribaven els revolts. La funció es va acabar just després, quan els artistes van desfilar mentre Fofito cantava la cançó-himne de tota una generació: ‘Había una vez un circo’.

Després de la funció, molts nens es van acostar al popular artista perquè els firmés un disc. La recaptació anirà íntegrament a nens malalts de càncer. Fofito no marxa, tot i que fa un any va anunciar la seva retirada immediata de les pistes de circ després de fer la temporada de Nadal al Circo Holiday.

Un any després d’anunciar la seva retirada, està fent temporada a Barcelona i té previst portar l’espectacle a Lleida el mes de febrer. Amb una evident debilitat física i algun gall, Fofito manté la seva veu singular, la seva tirada intergeneracional i representa aquell circ popular dels anys setanta, tot i que sobretot va fer televisió. És curiós veure l’evolució del fenomen. Ara són pares i avis il·lusionats que animen els seus fills i nets a cantar unes cançons que es mantenen vives en les noves generacions.

Més enllà del gran protagonista de l’espectacle, a ‘Viva el circo’ també s’hi poden veure números de comicitat i equilibris amb gots (Marco). perxa aèria (Dasha Sovic), malabars amb maces i pilotes de ping-pong (Pablo Martínez) i cintes aèries (Roberta Bellucci). També s’hi pot veure el número de quadrant aeri que obre la segona part i a Kike Aguilera, un històric artista del circ català que a banda de fer de mosso de pista presenta una trepidant entrada on, literalment, intenta matar una mosca a canonades.

Amb una pista elevada, a l’entrada d’artistes s’hi veu el cortinatge vermell i un cartell amb la paraula Circus aguantat per dues torretes, Durant la funció, Fofito va fer pujar a la pista un grup de nens i nenes que celebraven anys i va demanar al públic encengués les llanternes dels seus telèfons mòbils. També va tenir una menció per a Graziella Galán, històrica trapezista que va assistir a l’estrena al costat de l’exdirector de Trapezi i membre de la companyia Cíclicus, Ley Mendoza; i d’altres acròbates amb els quals està preparant un espectacle que s’estrenarà el mes d’abril a Cardedeu.

El circ, instal·lat al costat del mar i a prop de Diagonal Mar, ocupa una superfície de 30 metres quadrats i quan entra la nit la carpa guanya presència gràcies a una espectacular il·luminació de llum blanca gèlida. A sobre del circ, hi onegen les banderes de Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Es poden trobar entrades a partir de 5 euros i hi ha funcions diàries excepte els dies de descans. Els caps de setmana i alguns dies especials hi ha també funcions dobles. En total, s’han programat fins el 22 de gener unes 50 funcions.