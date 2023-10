A la mateixa hora que el Real Madrid guanyava al camp del Barça, Tortell Poltrona jugava a una pista que durant uns anys va ser una mica rival, la pista del Circ Raluy. Afortunadament, han quedat enrere aquelles tibantors per ocupar les millors places i penjar els cartells a les parets més cèntriques.

Ara, en unes funcions irrepetibles, la família Raluy i el Circ Cric s’uneixen en un versió de l’espectacle Kirko on Poltrona es recrea en tres dels seus números més cèlebres: la seva magistral entrada de la puça (que presenta al costat del brillant pallasso excèntric Daniel Vassallo), la sempre captivadora entrada del maquillatge i una entrada del micròfon que ahir va fer petar de riure 500 persones que també van cantar a capella ‘Si la barqueta es tomba’.

Poltrona va estar colossal i molt bèstia, com sempre. Va encertar en la tria de les seves entrades i a més va participar en l’homenatge que Rosa Raluy li fa al seu pare, l’estimat Carlos Raluy. El pallasso va aparèixer amb el seu petit saxo tocant ‘Sent in the clown’ just en el moment en què Rosa Raluy enllestia el seu retrat. L’homenatge a l’ànima del Raluy es va acabar amb la Rosa recollint una flor groga de Poltrona (veure imatge d’obertura). Al final de la funció, les dues famílies també es van trobar. Rosa, William, Jillian, Kimberly i Poltrona. Abraçades i Poltrona amb el barret al cor saludant el públic. A les graderies, la Militta Chy, mare de la Rosa, s’ho mirava i remirava.

Des del Circ Històric Raluy, que prepara una temporada de dos mesos a Barcelona, estan molt satisfets de la important aposta per Girona. “Era una assignatura pendent fer aquesta trobada”, expliquen des del circ. I és que tothom guanya al Pont de Fontajau, el lloc on està instal·lada la companyia fins el dia 5 de novembre. La família Raluy, Tortell Poltrona i per descomptat el circ català, unit en unes funcions màgiques.

Ja s’han venut moltíssimes més entrades que fa un any per les mateixes dates. I paral·lelament, Poltrona veu que fora del Circ Cric i de Pallassos sense Fronteres també se l’estimen. Em comenten que divendres 27 d’octubre, el dia del debut, Poltrona va estar una hora fent el tradicional passadís que els artistes del Circ Històric Raluy fan sempre a la sortida de les funcions per saludar al públic. Tothom es va voler fotografiar amb el popular pallasso.

A la caravana-bar va entrar una família per fer-se fotos. Era la primera vegada que portaven la seva filla de tres anys al circ. Van quedar entusiasmats i van felicitar a William Raluy per la funció. Jo m’hagués quedat a la segona funció també, però havia de tornar a Barcelona amb uns amics catalans i irlandesos. Per l’estació de Girona, a pocs dies de la celebració de Halloween, es passejava un pallasso assassí. Aquest sí que és un rival!