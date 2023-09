Més artistes que mai al Festival de Pallasses del Circ Cric, la trobada anual que enguany se celebra del 25 de setembre a l’1 d’octubre a Sant Esteve de Palautordera.

Durant sis dies conviuen a les caravanes i carpes del Circ Cric artistes procedents de l’Argentina, Colòmbia, Brasil, Mèxic, Canadà, Itàlia, Suïssa i França. Entre elles, segons subratlla una nota del festival, destaca l’actriu, clown i directora brasilera Andréa Macera (Mafalda Mafalda), fundadora de l’única escola del Brasil especialitzada en comicitat femenina i organitzadora de la Trobada Internacional de Dones Pallasses (EIMPA) de São Paulo.

El 10è Festival de Pallasses s’obrirà amb un cabaret amb Laia Sales, Jimena Cavalletti, Marta Sitjà, Nía Cortijo, Mari Marcos i La Churry

Amb tota una vida dedicada a la recerca del clown femení, Macera impartirà el curs Pallassa, un ofici i presentarà dos espectacles: Sobre tomates, tomancos e tesouras (Sobre tomàquets, esclops i tisores), en solitari; i A-las-pi-pe-tuá, juntament amb Jasmim (Lily Curcio), amb qui forma Seres de Luz.

La programació del festival

Les pallasses i les places i ompliran els teatres de Sant Esteve de Palautordera. Hi haurà un total de 9 espais d’actuació, tant oberts com tancats, i d’entrada lliure o pagament. Aquests escenaris seran el Teatre Pare Casals, el Teatro Sobre Ruedas, la Plaça de la Vila, el Parc 1 d’Octubre, les Escoles Velles, el Teatre Marduix, el Casal de la Gent Gran, la Ribera d’en Martí/La Tordera i la seu del festival: el Circ Cric.

El col·lectiu de pallasses protagonitzarà el tret de sortida del Festival Internacional de Pallasses (FIP) dijous 28 de setembre amb el Cabaret inaugural de pallasses, una mostra de teatre de varietats de les pallasses que han fet història al Circ Cric com Laia Sales, Jimena Cavalletti, Marta Sitjà, Nía Cortijo, Mari Marcos i La Churry, una de les còmiques que més han desspuntat els últims mesos.

Divendres 29, el col·lectiu de pallasses tornarà a pujar a l’escenari amb un nou cabaret que farà gala de les diferents personalitats i autenticitat de les pallasses. Marta Renyer s’afegirà al repartiment del dia anterior.

Després es presentaran dos espectacles simultanis: el monòleg d’una artista durant el procés de creació Miss Cosas y yo de Cia. Nemin (Diana Pla) i l’espectacle de teatre físic, clown i aeris Alone de Cia. Maité Esteban. A continuació arribarà un dels plats forts del festival amb la carismàtica Andréa Macera i el seu Sobre tomates, tomancos e tesouras que explica la història de Mafalda Mafalda, una artista de cabaret vetada pel seu públic després d’una actuació infructuosa. La jornada culminarà a les mans de Las XL (Nía Cortijo i Marta Sitjà) deconstruint el mite de l’amor romàntic amb la peça músic-teatral Abandónate mucho.

Dissabte 30 es viurà el gruix de la programació amb tres sessions de Taller de clown en família amb La Bleda (Helena Escobar) i els següents espectacle: La Band’Animal de Paula Malik, Contes per als més petits de la Petita Lu (Luara Mateu Trias) –la pallassa més jove del Cric–, La perduda o… la pèrdua? de Tatiana Torres, Malabarian on the rox de Roxi Katcheroff (Fernando Casado i Roxi Katcheroff), Out of blue de Francesca Martello, Fràgil de Cia. María Andrés, l’itinerant Ludivine de Brigitte Charpentier.

L’extens programa també inclou Cristina Solé, Las Polis, Les Pedettes, Montserrat Trias, Kras Pataklan, Lisa Skjoth Madsen i Andréa Macera

El programa també inclou l’humor negre de l’espectacle B.O.B.A.S. de Cia. Jimena Cavalleti (Lisa Skjoth Madsen, Laia Sales i Jimena Cavalleti), Las Polis de Las Polis Duo Clown (Marta Sitjà i Fanny Giraud), Home de Cia. Cris-is (Cristina Solé i Juan Pablo Luján) i Ara sí! de Conxita Català (Gisela Puntí).

Dissabte acabarà a ritme de cabaret. N’hi haurà dos: el Cabaret Marta Carbayo –en record a l’estimada pallassa desapareguda–, amb una selecció de peces curtes a càrrec de La Churry, Diana Gadish, Dolorèze Leonard, Cristi Garbo, Madamdarina, Barbara Ford, Simona Hubert i Srta. Titat (Montserrat Trias); i el Cabaret Golfo 10 anys de Les Pedettes, amb Les Pedettes Varietés –veure imatge d’obertura- que conformen Vickisuà (Victoria Alcaraz), Kras Pataklan (Cristina Casadevall) i Tita Reme (Laura Rodríguez), que han conduït l’emblemàtic cabaret durant la primera dècada del festival i presentaran un recull dels millors moments.

L’últim dia del FIP, diumenge 1 d’octubre, serà el torn de la Petita Lu amb una altra sessió de Contes per als més petits. També es podran veure els espectacles ¡Qué circo de mujer! de Cia. Ido Loca (Idoia López Callejas), Hai, la pescadora de somnis de Cia. Giramàgic (Joana Rhein), Ohlimpiadas de Cia. Lasincro (Mónica Suárez i Berta Garriga) i A-las-pi-pe-tuá de Seres de Luz (Lily Curcio i Andréa Macera).

Finalment, el col·lectiu de pallasses desfilarà al damunt del Trenet de pallasses, que acabarà amb Batucada i ball d’Escandalera perquè tothom mogui el cos en el si d’una gran traca.

D’altra banda, durant tots els dies i a qualsevol hora, es durà a terme pels carrers del poble la performance de recerca Campanya electoral “Vota Peg” amb Peg (Lisa Skjoth Madsen) i Nui (Marta Renyer).