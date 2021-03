El Circ Cric celebra 40 anys de somnis en plena naturalesa

Dels espectacles confirmats, destaca el Què Bèstia!, l’últim muntatge de Tortell Poltrona & Cia , que se celebrarà tots els dissabtes del 24 d’abril al 3 de juliol a les 18 h. Inspirat en els grans pallassos d’inicis i mitjan del segle XX, es tracta d’un espectacle que va passar pel Temporada Alta i presenta situacions absurdes i divertides. És un homenatge a aquells personatges fantàstics que van fer riure els nostres avantpassats on no hi faltarà la música i els vestuaris vintage de la famosa nissaga dels Germans Martini.

Important efemèride a la vista. El proper 23 d’abril es compliran 40 anys de la primera actuació que el Circ Cric va fer al Parc Central de Mataró. Per celebrar-ho, el Circ Cric anuncia la represa de la seva activitat i presenta una nova edició del Festival Circ Cric al Montseny que se celebrarà entre el 24 d’abril al 4 de juliol concentrant, un any més, la seva programació durant els caps de setmana. En aquest sentit, Tortell Poltrona , director del Circ Cric, i Montserrat Trias , directora artística del Circ Cric, han explicat aquesta setmana en una roda de premsa que “enfoquem aquesta temporada 2021 proposant un Festival amb espectacles i activitats per a tothom i una programació de propostes i festes de celebració que anirem convocant a mesura que les condicions ho permetin”.

Per una altra banda, els diumenges del 25 d’abril al 4 de juliol a les 12h, el Circ Cric i Tortell Poltrona presentaran el CATACRIC.40 un espectacle de circ de gran format amb música en directe per a tots els públics. Set pallassos seran els conductors d’un espectacle que desafia amb sensibilitat i comicitat l’etern repte humà de l’equilibri, la gravetat i el sentit comú. Una proposta contemporània plena de recerca i poesia escènica, que commemorarà també “els 40 anys de Catacrics i Catacrecs sota la lona del Circ Cric”. L’espectacle comptarà amb els pallassos i músics Tortell Poltrona, Titat (Montserrat Trias), Bobas (Boris Ribas), Luara Mateu, Brunette Bros (Lisa Madsen, Maria Solà i Luca Tapino) i els acròbates: Asvin López, Toni Gutiérrez, Marina Benites, Fernando Melki, Fifi Rossenblat.

Els joves, protagonistes

La programació d’aquesta 11à edició també posarà el focus en el públic jove i adolescent, per qui reserva els divendres al vespre del 14 de maig al 2 de juliol. De la mà de la més jove de la casa, Luara Mateu; i el creador de contingut Joan Grivé, el Circ Cric oferirà “Brins de Safrà”, un sopar-espectacle per apropar el circ i l’art del pallasso als més joves. Mateu i Grivé presentaran un accidentat viatge a tota vela cap als orígens de la cuina i les rutes comercials de la dieta mediterrània alhora que qüestionaran quins esdeveniments històrics ens han fet arribar a la situació, extrema, en la que ens trobem com a societat. Aquest espectacle va dirigit a tots els públics, però especialment al públic jove, com a un dels col·lectius oblidats de la pandèmia.

Luara Mateu presentarà ‘Brins de Safrà’, un sopar-espectacle per apropar el circ i l’art del pallasso als més joves

Joan Grivé i Luara Mateu expliquen que “créixer i forjar-te com a persona en un moment així, ho fa tot més complicat i esfereïdor, Poc se’n parla dels joves i adolescents, de com ens està afectant tot plegat a la personalitat, caràcter i al nostre futur”. “La incertesa -afegeixen- la impotència, la falta de visió en un futur més amable ens fan difícil ser esperançadors i és per aquest motiu que necessitem més que mai un espai per riure, per trobar la calma en la rialla, respirar i reflexionar”.

Circ i natura

Per complementar la programació d’aquesta 11à edició del Festival Circ Cric al Montseny, el CRIC presenta dues propostes entorn el binomi circ i natura. Perquè “volem que la natura que ens envolta sigui un actor/actriu amb més presència a les nostres programacions, perquè la natura també és cultura”, afirma Montserrat Trias. “Alhora des del Circ Cric tenim la voluntat d’oferir una possibilitat a la ciutadania per re-connectar de manera sana amb la natura, fet que ara és més necessari que mai després d’aquest any de pandèmia”.