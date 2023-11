La gran producció Gran Circo Mundial s’estrena a Madrid

S’estrena a Madrid ‘Gran Circo Mundial’. Circlássica estrena ‘Gran Circo Mundial’, un espectacle ambientat en el circ de l’empresari Jose Maria González que va triomfar als anys 80. Ara, el seu nebot, Manuel González, ha creat aquest espectacle, el “més íntim i personal” de tots els que ha produï fins ara. Entre els artistes que actuen hi ha el pallasso Johnny Rico, de la família Popey, i la parella Ambra Faggooni i Yves Nicols, que presentaran l’espectacular número aeri que ha girat per tot el món. Entre les atraccions també hi ha un número del globus de la mort amb 10 motoristes. Les funcions d’aquesta gran producció de Productores de Sonrisas comencen demà al recinte d’IFEMA i s’acabaran el 14 de gener. Foto d’obertura: Pepe Castro/Productores de Sonrisas.

Català-Roca va fotografiar circs. Aquesta setmana s’ha conegut la compra per part de la Generalitat de Catalunya de l’important fons fotogràfic de Francesc Català-Roca, que conté més de 167.000 negatius. El fons es dipositarà a l’Arxiu Nacional de Catalunya per a la seva digitalització. El fotògraf de Valls és autor d’algunes imatges de circs, com la que es pot veure al costat d’aquest text, titulada ‘Circo’ i realitzada l’any 1952.