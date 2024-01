Circ Pistolet busca VIP i un lloc on estrenar

Un bidó amb foc i llenya donava escalforeta a les més de 100 persones que ahir esperaven entrar a la seu de l’Associació Tub d’assaig, al carrer Sant Leopold número 63 de Terrassa.A les set i pocs minuts van obrir portes. Una vegada a dins, i amb les antigues graderies de l’Ateneu Popular de 9Barris plenes a vessar, va començar un recital d’equilibris, portés acrobàtics i banquina. Molta perícia i tècnica molt treballada amb el suport d’Abdel Senhadji i Mahmoud Louertani, de la companyia XY. Ahir s’hi van veure torres de tres, equilibris cap-cap o un final amb una torre de quatre. I és que Circ Pistolet ha tirat la casa per la finestra i ha reunit 12 acròbates per a un espectacle per aquestes festes de Nadal, titulat ‘Oh benvinguts passeu, passeu’, que vol ser l’embrió d’un projecte que veurà la llum a finals del 2024 o inicis del 2025. Busquen un lloc per estrenar la creació i qui ho faci segurament l’encertarà. En aquesta primera mostra, tot gira al voltant de l’esperada visita d’un VIP (Very Important Person) que no acaba d’arribar mai.

Sota la direcció d’Amer Kabanni, els acròbates són Liam Carmody, Theo Corre, Enrico Ferluga, Juan Cisneros

Tomàs Cardús, Marc Hidalgo, Lucas Cantero, Enric Petit, Pablo Domichovski Rat Serra, Pauline Talon i Maive Silvestres

N’hi ha alguns formats a l’escola Rogelio Rivel. D’altres són una mica més veterans i fa anys que actuen com a Circ Pistolet. Entre ells hi ha Rat Serra, que torna a fer salts mortals després d’alguns anys retirada de l’acrobàcia. El que s’ha vist aquests dies es només un tast, però quin tast!!