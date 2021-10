Pallassos a Barcelona! Jordi Saban, més conegut com a Sabanni, actua per primera vegada al Districte Cultural, un interessant programa impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona que apropa les arts escèniques als centres cívics de la ciutat. “És genial que es visualitzin els pallassos”, explica l’artista, que ha aconseguit entrar a la programació després de quatre anys presentant la seva proposta. “Estic molt content, per a mi és una fita entrar al programa”.

Des de l’inici del cicle, Sabanni ja ha presentat el seu espectacle P de Pallasso al Centre Cívic Baró de Viver i té previst actuar avui al Centre Cívic Drassanes i pròximament a la Casa Groga (14 de novembre, a les 12.30 hores) i a l’auditori de Sant Martí (18 de novembre, a les 18.00 hores).

Irònic, divertit i amb un llenguatge molt proper als infants, és bon exemple de les noves fornades de pallassos que s’obren pas

Nascut a Mataró, Sabanni és un interessant artista, amb dots d’il·lusionista, que ha col·laborat amb Comediants, Jango Edwards i durant anys ha estat lligat també al Circ Cric de Tortell Poltrona i Montserrat Trias. Irònic, divertit i amb un llenguatge molt proper als infants, és bon exemple de les noves fornades de pallassos que s’obren pas.