Robert Surroca: “Això ve de més lluny; la lluita pel nostre alliberament no s’ha aturat mai”

Entrevista publicada abans d’ahir a Llibertat.cat a ROBERT SURROCA I TALLAFERRO, VETERÀ INDEPENDENTISTA DEL FNC HISTÒRIC, DOCUMENTALISTA I HISTORIADOR DEL MOVIMENT D’ALLIBERAMENT NACIONAL.

-Ben aviat faràs 90 anys… Tota una vida viscuda a cavall de la resistència independentista. No comptem amb lluitadors per la pàtria tan longeus. Com vas començar a militar en la resistència del catalanisme ?

-Com eren aquells veterans del FNC precedent (Jaume Martínez Vendrell, Magí Colet, Josep Tramunt, etc.) ?

Amb l’Agustí, tot i la seva marxa del Front el 1969 per formar el PSAN, sempre ens hem entès molt bé i col·laborat en un munt de batalletes. Amb els altres companys del Front amb molts, a causa de les meves responsabilitats, va fer que s’establís una relació d’amistat molt estreta; hi ha una dita que fa “qui té un amic és un home ric”, en aquest aspecte puc afirmar que soc milionari. La llista seria inacabable.

Això ve de més lluny; la lluita pel nostre alliberament no s’ha aturat mai. Ara bé, modernament, efectivament hi ha una continuïtat.

-I has rebut diverses distincions, com el Premi Memorial Francesc Macià el 2009. Creus que hi ha hagut un reconeixement com cal a aquella generació de lluitadors? Per exemple, Manuel Viusà

No, de cap de les maneres; veient a quins personatges s’ha donat la Creu de Sant Jordi, cal preguntar-se quin reconeixement s’ha de fer a gent que va emprendre situacions de risc molt importants per recuperar les nostres llibertats i els drets de les classes populars.