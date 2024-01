Operació Espases de Ferro: el front judicial internacional

El govern d’Àfrica del Sud, atribuint-se el paper de referent mundial de l’antiracisme ha engegat un procés contra Israel davant el Tribunal Penal Internacional per “genocidi” en curs a Gaza. Cal considerar aqueixa acció com el primer pas de l’obertura d’un nou front contra Israel que va més enllà del conflicte actual.

En primer lloc, d’ençà la conferència de Durban contra el racisme l’any 2001 es van posar els fonaments de la intrumentalització de l’antiracisme per capgirar-lo contra l’estat d’Israel tot promovent, la diabolització del sionisme i invertint els termes dels jueus com a víctimes per redefinir-los com els hereus del nazisme. Avalant de retruc la violència terrorista en contra seva. Avui, els antisemites d’arreu del món es consideren a si mateixos antiracistes atorgant invariablement als palestins -i els musulmans en general- el rol de víctimes.

En segon lloc, l’atac del jihadisme palestí contra Israel del proppassat 7 d’octubre és realment un acte genocida que forma part del programa per l’erradicació de l’estat hebreu com a “solució final” al conflicte àrab-israelià. Així, la persistent campanya global acusant Israel de genocida contra els palestins s’ha traduït en acció judical davant el Tribunal Penal Internacional. Aqueix article d’ahir a Yediot Ahronoth resumeix la contundència de la defensa jurídica israeliana que contrasta amb la soflama insubstancial sudafricana que ni tan sols esmenta els atacs d’Hamàs com a precedent de la guerra en curs.

Tan se val que els advocats sudafricans no hagin pogut acreditar fefaentment actes d’aqueix caire per part de les FDI, el propòsit era divulgar mundialment l’acusació. Si el TPI actua amb imparcialitat exonerarà Israel d’aqueix càrrec però el precedent servirà per alimentar la legitimació del genocidi programat contra el poble jueu. Significativament, l’anterior president del Tribunal Suprem sudafricà era un defensor d’Israel: “Le premier juge d’Afrique du Sud étrillé pour des propos pro-Israël. Le Congrès national africain, au pouvoir depuis 1994, s’est dit “très préoccupé” par le soutien exprimé par Mogoeng Mogoeng en faveur de “l’Etat d’apartheid israélien” (The Times of Israel, 26 de juny del 2020).