Manifest 1 d’Ocubre 2023

Segons informa avui Vilaweb: “Els CDR i entitats independentistes convoquen marxes a Barcelona i una manifestació el Primer d’Octubre”. Els Comitès de Defensa de la República (CDR), Desobediència Civil Catalunya, la Plataforma Antirepressiva de Ponent, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i la sectorial de Persones Represaliades de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han organitzat una jornada antirepressiva el diumenge Primer d’Octubre, amb un seguit de marxes a peu cap a Barcelona, ​​un acte polític i una manifestació. Les entitats organitzadores han fet un manifest en què recullen les reivindicacions i reclamacions:

“Aquest any els CDR, la Sectorial de persones represaliades de l’ANC, Desobediència Civil Catalunya, Plataforma Antirepressiva de Ponent, Plataforma Antirepressiva de Barcelona i el Front Comú contra la Repressió, amb la col·laboració d’entitats i col·lectius que treballen en contra la repressió i en defensa de les persones represaliades centrem la celebració del Primer d’Octubre en totes les persones que estan represaliades i encausades per haver defensat la independència des del 2017. Reivindicar, defensar i donar suport a les persones represaliades no només és un acte de justícia i de solidaritat per l’atac que reben de l’estat i per l’abandó en què les tenen les institucions i molts polítics, sinó que també és reivindicar el Primer

d’Octubre.

El Primer d’Octubre ens recorda que totes les persones que vam defensar les urnes el 2017 som represaliades encara que no estiguem encausades, perquè totes som víctimes de les agressions de l’estat. En aquest sentit, som conscients que la fi de la repressió i la resolució positiva del conflicte polític amb l’estat espanyol i les instàncies que el sostenen, com ho són la monarquia espanyola, l’Íbex 35 i l’aparell políticojudicial, no s’assolirà fins a la independència del nostre país i l’apoderament dels moviments socials i populars com a elements referencials de la nova República.

Hem de convertir la repressió en una eina política per aconseguir la independència. Denunciem, sense embuts, la persecució del govern de la Generalitat de Catalunya contra l’independentisme i d’altres lluites socials, i exigim amb fermesa l’abandó d’aquesta pràctica col·laboracionista amb l’estat espanyol, en què la Generalitat es persona com a acusació particular en els processos judicials, un comportament indigne i contradictori amb el compromís independentista exhibit en la seva propaganda. Denunciem també la indiferència i l’abandonament dels mitjans de comunicació en tot el que fa referència a les persones represaliades.

La xarxa de suport i de lluita no es pot limitar a un dia com avui ni a les concentracions que fem en el cas concret de cada encausada citada a declarar. No volem només paraules d’ànim o actes de presència davant dels jutjats. Exigim un suport que vagi acompanyat dels mitjans econòmics per superar jurídicament i psicològicament el terrorisme que l’estat ens aplica de forma directa o indirecta.

Reclamem a les grans entitats del país un suport públic i efectiu molt més decidit i directe a les persones represaliades, més enllà de campanyes, missatges a les xarxes, mapes, telèfons, comunicats i fons solidaris d’escàs abast pràctic. És amb aquest esperit que durant més de tres mesos hem tingut contactes amb la majoria de plataformes, col·lectius, grups de suport i entitats civils que lluiten d’una manera o altra contra la repressió per realitzar un acte unitari durant tota la diada.

És arran del Primer d’Octubre que han vingut totes les represàlies de l’estat, i aquestes represàlies ens han fet veure que hem de tornar a anar a l’una com hi vam anar aquells dies. Fruit d’aquests contactes hem organitzat aquesta jornada del Primer d’Octubre, començant amb les marxes a les 7 de matí i finalitzant a les 6 de la tarda amb la manifestació.”