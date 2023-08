Mallorca: L’Assemblea Sobiranista i el col·lectiu Caterva denuncien la superpoblació i la massificació turística

El proppassat 11 d’aqueix mes Vilaweb entrevistava Pere Antoni Pons: “Tenim una emergència lingüística, cultural i ecològica, desapareixem com a poble”, on l’escriptor de Campanet parla de les diverses crisis que travessen les Illes, agreujades per un desacomplexament de l’extrema dreta.

Coincidint amb les seves opinions hi ha hagut dues actuacions que són una resposta efectiva i constructiva per capgirar aqueixes condicions adverses derivades de l’opressió nacional del nostre país. La primera, la campanya menada per la Coordinadora Anticapitalista de Manacor Caterva contra la massificació turística que ha tingut un gran ressò a la premsa internacional (poc a la nostrada i encara menys a l’espanyola). Fins i tot els mitjans israelians se n’hen fet ressò, com és el cas d’aqueixa informació de JForum i en termes elogiosos: “Surtourisme. L’île de Majorque semble avoir trouvé une solution“. Els anticapitalistes nostrats l’han encertada aqueix cop: “Pengen cartells que en anglès indiquen que la platja està tancada i en català que està oberta“, (Diari de Balears).

Per la seva part, fa quatre dies, l’Assemblea Sobiranista culpa de la superpoblació el PP i els Pactes de progrés: L’Assemblea Sobiranista de Mallorca acusa Francina Armengol i Margalida Prohens, subalternes del PSOE i PP, i els partits satèl·lit que els donen suport, d’obrir les portes a l’explosió demogràfica de les Balears. La població s’ha doblat els darrers quaranta anys i ja és de més de 1.200.000 habitants, i en temporada alta, com a conseqüència d’un model turístic sobredimensionat, se superen de llarg els dos milions de persones.

Mentre que l’increment poblacional es deu sobre tot a l’arribada de població estrangera, amb Colòmbia com a principal país emissor, i que l’INE ha advertit que arribaran 300.000 immigrants més els propers 15 anys, Armengol, Prohens i els partits còmplices han mirat cap a una altra banda i no han pres cap mesura per frenar aquest desgavell sense precedents.

Els pactes de progrés «sí bwana» d’Armengol han consentit que Madrid controli els ports i aeroports i nacionalitzi de forma massiva els nouvinguts, amb els efectes catastròfics que veim cada dia pel que fa a massificació, consum de territori i recursos, substitució demogràfica i acorralament de la identitat, llengua i cultura pròpies. Pel que fa a Marga Prohens (PP), que ha guanyat les eleccions responsabilitzant Armengol de la saturació, no només acota el cap davant Madrid, com la seva germana política bessona, sinó que prepara una llei d’habitatge que farà més grossa la bolla de neu. El PP cedirà terrenys públics als constructors, en lloc de fer-hi espais verds, convertirà botigues i locals comercials en habitatges i permetrà pujar altures com a Benidorm, fins a deixar les Balears irreconeixibles.

Espanya, com a Estat colonial que és, tracta les Balears com una explotació minera o una plantació bananera i se’n fot de la nostra qualitat de vida, de la nostra salut i del medi ambient. La massificació i la superpoblació en són les conseqüències, i estarem condemnats a davallar per aquest pendent infernal mentre no disposem de líders polítics valents que agafin el bou per les banyes. L’única solució viable i realista, una vegada més, consisteix en tenir les claus de ca nostra i comandar-hi de bondeveres, és a dir, disposar d’un Estat propi lliure i independent.