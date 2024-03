Estat Català: Defensem la pagesia

Compateixo plenament aqueix posicionament:

Estat Català manifestem tota la nostra solidaritat amb la pagesia i la ramaderia catalanes. No es pot esperar més temps per a resoldre uns problemes que estan a la vista de tots. Perdem pagesos i pageses cada any, tant és així que ahir un diari deia que a les comarques lleidatanes es perden 4 pagesos cada setmana. Són les dades que confirmen que no hi ha canvi generacional i que no hi ha elements objectius per aque les noves generacions puguin treballar a la terra. Les persones que ara tenen 50 anys no poden ser els joves pagesos, no podem esperar més perquè després ja no hi haurà remei.

Estem d’acord que les normatives europees han de tenir terminis, no es pot actuar a cop de lleis sobre un sector que es va enfonsant. Tampoc es pot pretendre que aquest sector del camp nostre hagi de competir en condicions desfavorables amb productes de fora de la UE que no tenen cap exigència de qualitat, control mediambiental, ni D.O. com tenen el nostres productes.

També donem suport a l’ exigència dels pagesos a reduir la burocràcia, que no fa més que fiscalitzar, enviar patrulles rurals, inspeccions, inspeccions d’hisenda, amenaces i sancions a un sector que es dedica al treball de la terra i no són buròcrates.

Al mateix temps, estem en contra de l’ aprofitament de la situació i de les marxes que estan fent els pagesos amb falses solidaritats, per part de partits de la dreta i extrema dreta espanyols i francesos. En el fons, tampoc al govern espanyol li interessa en absolut la pagesia catalana, ja que estem patint un procés continuat de centralització en benefici del latifundisme espanyol.

La pagesia i la ramaderia és un sector clau per a l’equilibri del territori, per a la sostenibilitat i per a la independència alimentària. Tothom venim del camp, tots i totes mengem de la terra i hi estem directament relacionats.

Hem de prioritzar aquesta lluita clau pels drets d’un sector essencial de la nostra societat. S’ha de poder viure del treball. Només si Catalunya té un estat propi podrà gestionar els interessos de la seva pagesia, mentre estiguem subordinats a l’estat espanyol i als interessos de les grans empreses de distribució, la pagesia catalana està en perill de desaparició.

Visca la Terra i mori el mal Govern

Independència

Comitè Executiu d’Estat Català. 7.2.2024