Consell Nacional de la Resistència Iraniana: “Crise au Moyen-Orient, racines et solutions”

La crise interne de l’Iran et la nécessité pour le régime d’une crise internationale

Depuis 2017, une série de soulèvements se sont répercutés dans tout l’Iran, prenant progressivement de l’ampleur et se transformant en une formidable force exigeant la mise en place d’un gouvernement démocratique. La principale opposition, l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI/MEK) et ses unités de résistance en Iran, ont joué un rôle central dans l’organisation et la mobilisation de ces soulèvements. Malgré la répression implacable et brutale du régime contre les soulèvements et les unités de résistance, la ferveur en faveur du changement n’a fait que s’intensifier. Chaque vague successive de dissidence a non seulement pris de l’ampleur, mais s’est également propagée plus largement à travers le pays, les unités de résistance de l’OMPI gagnant du terrain dans tout le pays.

Conscient de la menace considérable que représentaient ces soulèvements, le régime a pris une série de mesures calculées. L’installation d’Ebrahim Raïssi, une figure clé impliquée dans le massacre des prisonniers politiques en 1988, à la présidence, a servi à consolider les rangs du régime et à solidifier l’unité interne. Le rôle tristement célèbre de Raïssi dans l’exécution massive de plus de 30 000 prisonniers politiques, composés principalement de membres et de sympathisants de l’OMPI, souligne les tactiques de répression brutales du régime.

Pour aggraver encore la situation, le régime a choisi d’intensifier ses activités d’enrichissement de l’uranium, déclenchant intentionnellement une crise internationale dans le domaine nucléaire. Dans le même temps, il a intensifié ses activités terroristes à l’échelle mondiale, comme en témoigne le complot déjoué en 2018 visant à bombarder le congrès annuel de la Résistance iranienne à Paris. Les forces de sécurité européennes ont appréhendé des membres du réseau, dont le diplomate-terroriste Assadollah Assadi, opérant sous l’égide des ambassades du régime en Europe.

En septembre 2022, un moment décisif s’est produit lorsque la population iranienne a orchestré le soulèvement le plus important et le plus long de l’histoire du pays, directement dirigé contre le régime. Dans un défi audacieux et direct à l’autorité du régime, le peuple a spécifiquement ciblé sa figure de proue, Ali Khamenei, avec des scans retentissants de « Mort à Khamenei » et « Mort au dictateur ». Le régime était parfaitement conscient que le soulèvement représentait une menace imminente pour son existence même.

Malgré leurs efforts concertés pour réprimer le soulèvement, notamment le meurtre impitoyable de plus de 750 manifestants et l’emprisonnement arbitraire et la torture de plus de 20 000 personnes, le régime a compris que la société iranienne couvait sous la surface, prête à éclater à tout moment. La prolifération et l’expansion des unités de résistance de l’OMPI à travers le pays ont servi de force catalytique, transformant rapidement les manifestations localisées en un formidable mouvement national contestant l’emprise du régime sur le pouvoir.

Face à ces troubles internes, la réponse stratégique de Khamenei s’est matérialisée sous la forme d’une exacerbation d’une crise importante au-delà des frontières iraniennes. Les troubles régionaux, qui ont débuté le 7 octobre, ont été méticuleusement organisés pour contrecarrer le soulèvement naissant en Iran. Il s’agissait d’une manœuvre délibérée destinée à étouffer l’élan du mouvement populaire et à prévenir toute possibilité de renversement du régime.

Explorer des solutions et des actions viables

L’analyse des événements au Moyen-Orient au cours des quatre dernières décennies révèle que le régime iranien est identifié comme la source fondamentale des crises et des défis dans la région, agissant comme un obstacle important à l’instauration de la paix. Dans la crise actuelle, une question centrale se pose : le régime iranien doit-il être perçu comme une partie intégrante de la solution ou comme la cause profonde du problème ? Certains soutiennent que la réticence du régime iranien à s’engager dans une guerre directe devrait être interprétée comme une volonté de contribuer à une résolution. Les partisans de ce point de vue proposent que le régime iranien soit incité à exercer son influence sur les groupes mandataires, freinant ainsi la prolifération des conflits par le biais de ces forces de substitution.

À l’inverse, d’autres soutiennent que s’engager de cette manière avec le régime iranien implique de négliger le problème central. Ils affirment qu’une telle approche néglige l’agenda sous-jacent du régime iranien, qui vise à établir l’hégémonie dans la région. Selon cette perspective, le régime n’est pas simplement un influenceur mais l’orchestrateur derrière les forces mandataires, exerçant un contrôle direct. Il postule que le régime donne des directives pour poursuivre les attaques, exacerbant ainsi les crises dans la région.

Face à ces points de vue divergents, il devient impératif d’explorer différents scénarios :

Premier scénario : maintien du statu quo

La crise actuelle au Moyen-Orient peut être attribuée à la politique d’apaisement de l’Occident envers l’Iran et à sa réticence à reconnaître les actions destructrices du régime iranien au cours des quatre dernières décennies. Les lobbies du régime iranien en Occident ont constamment affirmé que toute confrontation significative avec l’Iran dégénèrerait en une guerre entre les États-Unis et l’Iran. Sous couvert de promouvoir la paix et d’éviter un conflit entre les deux nations, ces lobbies ont activement plaidé en faveur d’une politique d’apaisement.

Des groupes influents en Occident, influencés par le même discours, ont choisi de négliger les interventions du régime iranien, tout cela au nom de la prévention d’une guerre entre les États-Unis et l’Iran. Malheureusement, cette politique non seulement n’a pas réussi à empêcher la guerre, mais a également permis, par inadvertance, au régime iranien d’alimenter des conflits sanglants dans la région depuis des années. Le régime iranien a joué un rôle déterminant dans le financement, l’armement et la formation de forces mandataires dans divers pays, ce qui a entraîné une prolifération de la violence.

Les forces mandatées par le régime iranien, notamment en Irak, ont déclenché une guerre sectaire qui a coûté la vie à des milliers de personnes. De même, en Syrie, les forces soutenues par l’Iran sont responsables de la mort de milliers de Syriens. Ce cycle de guerre et d’effusion de sang persiste dans toute la région, les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban étant des manifestations supplémentaires de l’influence déstabilisatrice de l’Iran. Les conséquences de cette politique d’apaisement sont évidentes aujourd’hui, alors que la région est aux prises avec un autre conflit important.

L’origine du récit suggérant que la provocation du régime iranien pourrait conduire à une guerre avec les États-Unis remonte au régime iranien lui-même. Au fil des années, le régime et ses lobbies occidentaux ont propagé ce récit à un tel point qu’il est devenu un « fait avéré » dans les cercles politiques occidentaux. De nombreux gouvernements et partis politiques considèrent cela comme une réalité incontestable. Cependant, une compréhension plus approfondie des motivations du régime iranien à intervenir dans la région et de son penchant pour le bellicisme révèle une perspective plus nuancée.

Contrairement au discours perpétué par le régime, ceux qui connaissent les raisons des interventions du régime iranien reconnaissent qu’une guerre directe avec les États-Unis et l’Occident constitue une menace existentielle pour le régime. Le régime utilise stratégiquement une politique d’exportation des crises internes et de bellicisme à l’étranger pour empêcher l’extension du conflit en Iran même. Le but ultime n’est pas d’inciter à la guerre pour le régime mais plutôt de sauvegarder son existence. Par conséquent, le régime intervient dans d’autres pays par procuration, évitant ainsi toute responsabilité directe.

Le guide suprême du régime, Ali Khamenei, a explicitement articulé cette stratégie lors d’un discours prononcé le 13 août 2018, au milieu des tensions entre le régime et l’administration Trump, alors que la perspective d’une guerre semblait imminente. Khamenei a déclaré avec insistance : « Il n’y aura pas de guerre et nous ne négocierons pas. » Il a précisé que la volonté d’éviter la guerre reposait sur la compréhension du fait que les deux parties, l’Iran et les États-Unis, risquaient de perdre beaucoup en cas de conflit armé.

Essentiellement, les interventions du régime dans d’autres pays par l’intermédiaire de mandataires visent uniquement à maintenir son emprise sur le pouvoir, à dissimuler les crises internes et à prévenir les soulèvements qui pourraient menacer son pouvoir. Fermer les yeux sur ces interventions et apaiser le régime ne sert qu’à alimenter ses objectifs stratégiques. Comprendre les motivations du régime est crucial pour élaborer des politiques éclairées qui favorisent la stabilité et la responsabilité dans la région.

Dans la crise actuelle, malgré le lien évident entre les forces mandataires du régime iranien et le régime iranien lui-même, certains lobbies et défenseurs de l’Iran minimisent constamment le rôle de l’Iran, insistant sur le fait que la crise est uniquement une question palestino-israélienne. Ils s’opposent avec véhémence à toute mention de l’Iran dans ce contexte et qualifient ceux qui désignent l’Iran de fauteurs de guerre cherchant à accroître les tensions entre les États-Unis et l’Iran. Cette tactique suit un schéma familier consistant à susciter la peur de la guerre pour décourager l’examen des actions de l’Iran, ouvrant ainsi la voie à un apaisement continu.

Plutôt que de s’attaquer à la cause profonde du problème – l’implication de l’Iran – ces groupes tentent de réorienter l’attention, en ne reconnaissant qu’une partie du problème. Cependant, à la suite du désastre régional qui s’est produit, les conséquences sont plus graves que dans les cas précédents.

Certaines de ces répercussions comprennent :

Le régime iranien, avec ses forces mandataires, apparaît comme une force hégémonique dans la région, consolidant son contrôle sur des points stratégiquement vitaux. Cela permet au régime de renforcer son influence sur des emplacements stratégiques clés de la région.

Le régime iranien intensifie l’engagement de ses mandataires dans les conflits régionaux, perpétuant ainsi un cycle de violence et d’effusion de sang. Cela crée un environnement propice à la prolifération des activités terroristes. Cela conduit également à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des attaques contre les pays voisins et les institutions jugées contraires aux intérêts du régime iranien, diminuant ainsi les perspectives de paix au Moyen-Orient.

La politique prolongée d’apaisement envers l’Iran aboutit à l’éloignement de nombreux pays de la région de l’Occident, contribuant ainsi à la fragmentation du Moyen-Orient. En particulier à la suite de la crise actuelle dans la région, cette approche devrait entraîner des changements dans les alliances diplomatiques et les structures de pouvoir. Il est possible que divers acteurs s’alignent sur le régime iranien soit pour sauvegarder leurs intérêts, soit pour se protéger des actions destructrices et des mandataires du régime. Par conséquent, l’équilibre des pouvoirs régionaux devient de plus en plus complexe.

Le mépris de la communauté internationale à l’égard de l’agression régionale de l’Iran par l’intermédiaire de ses mandataires a créé un terrain fertile pour le terrorisme et l’extrémisme. Parallèlement, l’acquisition de capacités nucléaires par le régime iranien fait apparaître non seulement une menace pour la sécurité des pays voisins, mais également une menace importante pour la stabilité et la paix mondiales.

En résumé, le maintien du statu quo face aux interventions iraniennes dans la région entraîne des conséquences profondes et multiformes qui s’étendent au-delà des frontières du Moyen-Orient. De l’escalade du terrorisme et des effusions de sang à l’insécurité mondiale et à la refonte des alliances diplomatiques, les conséquences de l’inaction soulignent la nécessité cruciale d’une approche décisive et globale pour répondre aux aspirations hégémoniques du régime iranien.

La mentalité du régime consiste à éviter la guerre directe et à adopter des mandataires

Reconnaître le cœur de la crise actuelle, caractérisée par des guerres et des effusions de sang persistantes, nécessite de comprendre que le contrôle oppressif exercé par le régime des mollahs est au cœur de cette crise. Fondamentalement, la stratégie constante du régime consistant à fomenter des conflits et à encourager activement la guerre dans la région constitue un pilier fondamental pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Il est impératif de souligner que le régime, conscient des conséquences désastreuses qu’il subirait en cas de confrontation directe avec les États-Unis, s’abstient de s’engager dans des hostilités directes. L’objectif ultime du régime n’est pas d’affronter directement des adversaires puissants comme les États-Unis ; en tant que tel, un conflit marquerait sans aucun doute la fin de son règne.

Au lieu de cela, le régime adopte une approche calculée consistant à exporter les crises au-delà des frontières iraniennes par l’intermédiaire de ses mandataires, en intervenant stratégiquement dans la région pour détourner l’attention du mécontentement intérieur et se préserver des bouleversements internes. Le schéma cyclique de création de crises et de bellicisme devient indissociable de la stratégie de survie du régime. Essentiellement, les politiques interventionnistes du régime dans la région visent à réorienter le mécontentement interne et à maintenir un semblant de contrôle.

En résumé, le réseau complexe de création de crises et de bellicisme dans la région est intrinsèquement lié aux instincts de survie du régime. Une résolution durable de ce dilemme aux multiples facettes nécessite un changement transformateur – un changement de régime en Iran – car l’existence même du régime actuel est intimement liée à sa capacité à exporter les crises et à manipuler les conflits pour perpétuer son pouvoir.

Dans ce contexte, deux possibilités distinctes apparaissent, chacune présentant son propre ensemble de défis et de ramifications qui nécessitent un examen et une analyse minutieux.