El Conseil National de la Refondation (CNR) és un organisme creat avui pel president de la République Française Emmanuel Macron, pensat com una « nouvelle méthode pour revivifier le débat démocratique et faire face aux enjeux forts devant lesquels se trouve le pays”, obert a diferents actors polítics i socials, amb uns propòsits que vagament recorden els del Conseil National de la Résistance, creat l’any 1943 per preparar el nou govern després de l’alliberament de l’ocupació alemanya i el col·labracionisme. El politòleg Jean-Philippe Feldman ja va advertir el proppassat 26 d’agost des de les pàgines de Le Figaro: «Le programme économique du Conseil national de la Résistance ne doit pas être une source d’inspiration pour le Conseil national de la refondation», destacant aqueixos paràgrafs:

“Ce programme à tonalité marxiste s’explique par l’exécration du capitalisme considéré comme le fauteur des crises qui ont abaissé le pays dans les années 1930. Les mouvements de la Résistance en déduisent le rôle essentiel de l’État qui, via l’interventionnisme et la planification, doit œuvrer à l’industrialisation et à la modernisation accélérée du pays, mais aussi à une restauration morale.

Effectivement, la période 1944-1946 va se traduire par une collectivisation sans précédent de la France: nationalisations multiples, instauration du Commissariat général au plan et du Conseil du plan, fondation de la Sécurité sociale et vote d’une multitude de lois sociales, statut du fermage et du métayage, contrôle des prix et des salaires, création de l’ENA et de l’Insee, consécration dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 des droits économiques et sociaux, etc..

Depuis lors, même si quelques réformes sont revenues dans les années 1970-1980 sur certains aspects du programme du CNR, tels le contrôle des prix ou plusieurs nationalisations, l’ensemble du spectre politique continue d’invoquer le programme du CNR avec force révérence. Si bien que ce dernier n’a plus seulement accédé au rang de mythe: il est devenu rien moins qu’un tabou.

Or, n’en déplaise au président de la République, nous ne vivons pas -et heureusement !- un temps comparable à l’époque marxiste de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec en toile de fond l’aura du régime soviétique. Et s’il faut effectivement changer de modèle, c’est le modèle social français, cette triste exception, avec son cortège de réglementation et d’étatisme multiformes, avec son système fiscal et social qui bride l’initiative individuelle, qu’il conviendrait enfin d’abattre. Voilà la vraie «refondation» dont nous avons urgemment besoin !

Cal analitzar la seva creació en la conjuntura de crisi d’estat de França i en consonància amb els plantejaments reggeneracionistes de diferents estil que hom promou per fer-hi front: el partit de Macron s’ha rebatejat com a Renaissance, Zemmour l’anomena Reconquête.

De Catalunya estant, cal observar la seva evolució en tant que expressió renovada d’un fenomen nacional que ens afecta directament.