La França d’Éric Zemmour

Avui, Éric Zemmour ha anunciat oficialment la seva candidatura a la presidència de la República francesa. Un pas en ferm que ha trasbalsat la política francesa situant-se al centre de totes les controvèrsies amb un discurs que des de l’esquerra desapareguda i sense candidat creïble hom desqualifica titllant-lo d’extrema dreta. Francès i jueu, per aqueix ordre, apel·la a la renaixença de la identitat nacional assumint també els episodis negres del col·laboracionisme de Vichy i el passat colonial. No compta pas amb simpaties dins la comunitat jueva, on personatges sinistres pel seu antissionisme militant com Charles Enderlin el comparen amb “Edmond Bloch, les croisades d’un juif ami des antisémites“.

De Catalunya estant hom el desqualifica amb arguments superficials com avui mateix a Vilaweb: “L’extremista Éric Zemmour anuncia la candidatura a les eleccions franceses. El seu discurs contra l’islam, el feminisme i els drets LGBT l’han catapultat als sondatges per sobre de Le Pen.” Obviant que ha dit ben clar que: « La Catalogne est une nation européenne et il ne condamne pas le processus indépendantiste.”