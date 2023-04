TEMPS TEMPESTUÓS

Als anys trenta del segle passat va néixer als Estats Units una melodiosa i exitosa cançó que, entre altres, interpretava meravellosament la inoblidable Ella Fitzgerald. Si la seva melodia fa onades i és bonica d’escoltar, la seva lletra no convida a l’optimisme, com ja presagia el seu títol.

“Stormy weather” -que així es diu la cançó- expressa el desànim amb la imatge d’un temps tempestuós i sense sol. I, coses de la vida, aquest títol em fa adonar del fet que l’atzar sempre juga amb nosaltres, com recorda la lletra d’un fado que un dia vaig sentir cantar deliciosament i en directe per la Cristina Branco.

En aquest cas, el joc ens el procura l’adjectiu “tempestuós”: Stormy és com es fa dir aquesta actriu que s’està tornant famosa perquè, més enllà de les seves “interpretacions” cinematogràfiques, sembla que va compartir algun afer amb l’incatalogable expresident Donald Trump. Aquest home, adorat per molts com un vedell d’or bíblic, s’ha vist en canvi en una situació ben terrenal i observada per milions de persones, atesa la rellevància que els mitjans, sempre àvids de carnassa, li dispensen: Trump compareixia ahir davant del jutge!

Aquest home, tot ell espectacle i embolcallat de riquesa, acostumat a captar els objectius de càmeres i premsa, ara es veu sacsejat pels seus propis diners que, com un cicló, l’esventen davant tot el món perquè l’actriu Stormy -ja és irònica la cosa!- sembla que ha parlat una mica més del compte i s’ha venut els silenci que aquell senyor li hauria comprat. Però ell, que em fa l’efecte que ha perdut fa temps -si és que mai l’ha tingut- el sentit del ridícul, seguirà vociferant i fent negocis mentre pugui.

Em pregunto si un super businessman triumfant com ell s’ha plantejat darrerament comprar-li a l’actriu el nom de Stormy. Trobo que li escau molt més a ell: Donald Stormy Trump. Això mateix.