Aquesta vesprada, a la BUC ha tingut lloc una conferència amb el títol “Pors i mites alimentaris”, a càrrec del professor JM Mulet, catedràtic de Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València L’acte ha seigut organitzat per l’Associació Cultural Socarrats de Vila-real, que cada any proposa als seus socis i simpatitzants alguna conferència per aquestes dates.

El ponent, amb una proximitat que era d’agrair i un llenguatge molt planer, ha fet un ampli repàs al voltant de múltiples aspectes del menjar dels quals sentim molt a parlar sense que tinguen massa importància a la vegada que ha explicat altres aspectes molt importants però dels quals no en sentim gaire a parlar.

La sala de conferències de la BUC estava pràcticament plena i l’auditori, en acabar la exposició del doctor Mulet, ha pogut consultar multitud de dubtes i sol·licitar aclariments sobre quasi qualsevol aspecte d’allò que mengem – o que bevem- cada dia. Des d’allò que apareix amb grans rètols a les etiquetes, fins allò que només apareix amb lletra molt menuda. Des dels aliments molt processats fins els que no ho són tant. Des de les paraules que tenen algun significat, fins a les que no en tenen cap. Des dels aliments que se suposen molt sans fins els que es suposen molt tòxics. Des dels additius necessaris fins els que no ho són tant.

L’hora i mitja que ha durat la conferència se’ns ha fet curta a tots els assistents.

En acabar, l’Associació Cultural Socarrats li ha fet entrega al doctor Mulet d’un socarrat, en agraïment a la seua participació.