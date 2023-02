Pep Gimeno i Montell, socarrat major.

Ahir a Vila-real, l’associació cultural Socarrats, varem lliurar el trenté premi Socarrat Major 2023 a Pep Gimeno i Montell, més conegut com Pep Gimeno “Botifarra”.

D’alguna manera, podem dir que varem socarrar a un socarrat. I això, tal i com ens va explicar el seu glossador, Vicent Torrent, no deixa de ser una expressió molt valenciana per a indicar fins on n’estem d’una situació determinada. O d’una persona. O d’una injustícia.

El cas és que tots els assistents al sopar d’homenatge, que no n’érem més perquè el local se’ns va quedar menut, varem poder gaudir de la humanitat i la bonhomia d’una persona que, ell tot sol ha aconseguit que el cant tradicional valencià, una manera ben nostra d’expressar-nos, siga conegut i estimat per molta gent que pocs anys enrere ni tan sols n’havíem sentit a parlar. I també que ens resulten conegudes algunes de les seues fonts; els majors i els vells de tants i tants pobles de tot el País Valencià als quals ha anat gravant al llarg dels anys.

Va cloure l’actuació una petita actuació de la cantant Noelia Llorens, “Titana” (que ens va aclarir que es diu així perquè és neta de “Tità”, que ja cantava fandangos fa molts anys). Al final, varem tindre la sorpresa de veure cantar junts a Pep i a Noelia Llorens “Ja ve l’aire”, la primera cançó del nou disc de Pep.

En acabar, tot i que la organització tenia previst acabar prompte l’acte, varem poder comprovar que eren gairebé les dues de la matinada. Vos deixe un enllaç a l’article que La Veu del País Valencià ha publicat avui mateix i unes quantes imatges de l’acte.