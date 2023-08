Fa setmanes que al País Valencià els interins, però també aquells que han aprovat les oposicions enguany, esperen una llista correcta d’adjudicacions de places. Estem a 23 d’agost i encara no ha aparegut. Pel camí retrets, desqualificacions, les vacances en mig del caos de la directora general de personal i una aparença d’incompetència còsmica.

En realitat, tot sembla més senzill. En un context de crisi econòmica, quan a molta gent li costa arribar e final de mes, cal animar a les famílies, que es trobaran amb escoles i instituts amb vacants per cobrir, a triar la concertada. El negoci dels amics de sempre. No sabeu com n’és de difícil explicar a qualsevol país europeu això de la concertada. I més, després dels anys que fa que diu que hi ha democràcia.

I pel camí, si hi ha retard en adjudicar places, s’estalvien uns diners. Que hi ha molt de càrrec nou que espera el seu benefici