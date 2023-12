Lo Diable Gros publica “Joan Salvat-Papasseit, Poeta amb majúscula”, una nova obra poètica completa del poeta anarquista

Una petita editorial prioratina i tarragonina, Lo Diable Gros, publicarà la nova obra poètica completa de Salvat-Papasseit

El 7 d’agost de 1924, farà cent anys que va morir el poeta Joan Salvat-Papasseit. Per aquest motiu, l’any 2024 serà Any Salvat-Papasseit. És per això que des de l’editorial tarragonina i prioratina Lo Diable Gros ens hem volgut afegir a la commemoració amb una nova edició de la seva obra poètica completa.

Joan Salvat-Papasseit, Poeta amb majúscula és una nova edició de l’obra poètica completa del poeta avantguardista català. En aquest cas, l’edició ha anat a càrrec del doctor en Filologia Catalana Jordi Martí Font, que ha afegit una bona quantitat de poemes no inclosos en les anteriors obres completes de Joaquim Molas i Carme Arenas, sobretot a partir de les investigacions de Ferran Aisa i Mei Vidal recollides en el llibre L’incendiari de mots.

El llibre inclous els cinc llibres publicats per Salvat al llarg de la seva vida (Poemes en ondes hertzianes, 1919; L’irradiador del Port i les gavines, 1921; Les conspiracions, 1922; La gesta dels estels, 1922; i La rosa als llavis, 1923; així com el llibre pòstum Ossa menor. Fi dels poemes d’avantguarda, de 1925). En relació a les anteriors obres poètiques completes editades fins ara, el llibre, a més, 15 poemes que van ser publicats com a «divises» a la revista separatista «L’Estat Català», i sis poemes en castellà i un en català no inclosos en les anteriors obres completes. Aquesta edició parteix de les primeres edicions de Salvat i té en compte les edicions posteriors d’aquests llibres.

Martí Font ha inclòs en el llibre el pròleg que Joan Fuster va escriure el 1962 per a la primera edició de l’obra poètica completa, en què reivindicava l’obra del poeta, absent en aquell moment de les primeres files de la poesia catalana. Alhora, el llibre compta amb un epíleg de Mei Vidal i Ferran Aisa que vol ser alhora un homenatge a aquests dos investigadors i biògrafs de Salvat que han dedicat bona part de la seva obra a parlar del poeta anarquista.

El disseny del llibre ha anat a càrrec del reconegut dissenyador Gerard Joan (http://www.gerardjoan.com/). El dissenyador ha creat un llibre que busca l’austeritat sense renunciar a la bellesa i l’atreviment, un llibre que va embolicat amb una camisa que en desplegar-se es converteix en un cartell amb el Primer Manifest Avantguardista Català, «Contra els poetes amb minúscula», del qual treu el nom la present edició.

Per tal de fer possible aquesta edició de la poesia completa de Salvat, l’editorial Lo Diable Gros ha obert un verkami (https://www.verkami.com/projects/37153-joan-salvat-papasseit-poeta-amb-majuscula) a través del qual es pot contribuir a l’edició del llibre adquirint-ne exemplars o diverses recompenses.

L’editorial Lo Diable Gros té previst, durant aquest 2024, l’edició d’altres llibres de Salvat, com Mots-propis, amb un extens pròleg de Jordi Martí Font i imatges de l’il·lustrador marçalenc Amat Pellejà, un llibre que Salvat va deixar preparat però que fins ara no s’ha publicat en aquestes condicions; i una coedició amb l’editorial Manifest de la primera traducció al català del llibre Humo de fábrica que inclou els articles polítics de Salvat abans de 1918, en una traducció de Jordi Martí Font.

Més informació: 651663807