Acta de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del 12 de gener de 2023

Avui, dijous 12 de gener de 2023, al primer pati, ha tingut lloc la trobada de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès, un espai de trobada entre professores i professors del centre del Vendrell per tal de parlar, debatre i acordar col·lectivament qualsevol proposta que des dels i les docents del centre es vulgui emprendre en defensa d’una educació pública de qualitat. A l’Assemblea hi han participat una vintena de docents.

Avui, s’han tractat diversos punts:

1.- S’ha parlat de la convocatòria de vaga general a l’educació pública d’aquest mes de gener. Ustec va convocar vaga els dies 25 i 26 de gener, la CGT ha decidit aquesta mateixa setmana en assemblees convocar aquests mateixos dies i la Intersindical ha convocat aquest dos dies i el 24. Els motius de la vaga són els mateixos que ja ens van portar a mobilitzar-nos el curs passat:

Pel 6% del PIB a educació!

Per l’educació inclusiva!

Per recuperar el poder adquisitiu

Per l’equiparació salarial d’FP!

Per la derogació del decret de plantilles!

Per revertir totes les retallades!

Pel pacte d’estabilitat!

Per l’escola en català!

Per l’augment de tot el personal laboral!

Per la reclassificació professional del PAE!

Després de tres mesos de negociació, s’ha constatat que, malgrat la confiança en el Departament que van posar els sindicats com a motiu per no mobilitzar-nos a començament de curs, un cop més Cambray i els seus equips negociadors no han avançat en gairebé res. Des de l’Assemblea del Baix Penedès es recorda que ja vam advertir que passaria això mateix que ha passat.

Es proposa anar a la vaga els dies 25 i 26 i convocar, el dia 24 al segon pati, una concentració a la rotonda de l’Andreu Nin per tal que qui vulgui s’hi pugui sumar. S’afegeix que més que concentració, que ja vam fer, estaria bé fer una assemblea a la qual convidem l’alumnat. També es proposa fer comunicat i convocatòria als mitjans per tal que es vegi que continuem mobilitzades.

2.- Es valora l’arribada dels 3.500 docents el mes de gener als centres. Aquest increment de plantilla és positiu però, alhora, desastrós per tal com s’ha fet i perillós, alhora.

-Positiu perquè suposa una ampliació de professorat que podria ajudar a rebaixar les ràtios altíssimes que tenim.

-Desastrós, perquè s’han hagut de reformular els horaris de molt professorat i els docents que s’han afegit a les plantilles no han pogut fer les seves especialistes (recordem que parlem com a centre de Secundària) perquè han hagut d’agafar hores d’aquí i hores d’allà, sense ordre ni concert. Una mostra més de la improvisacions del Departament, que continua fent la seva feina de forma desastrosa.

-Perillós, perquè la majoria del professorat arribat ha hagut de fer diverses especialitats per a les quals, en una bona part dels casos, no estan preparats. No volem, de cap de les maneres, que això serveixi per avançar en la línia que de tant en tant va assenyalant el Departament de deixar de fer especialitats i passar a fer de tot. Ni ho volem ni ho permetrem!

El Vendrell, 12 de gener de 2023