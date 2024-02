Una culata i dues curses.

El Museu de la Moto de Bassella, insitució que val la pena anar a visitar, acaba de cedir a Dorna Sports un parell de peces extraordinàries del seu fons. Una Montesa Brio que va participar a la primera edició de les 24h de Montjuïc i la Bultaco 360 que va guanyar la carrera de 1969 en mans de Salvador Cañellas i Carlos Rocamora.

La història dels inicis esportius de Rocamora és tan anecdòtica, audaç i fabulosa que no em puc estar d’explicar-la. És un exemple de manual de com de senzilles podien ser les coses fa anys; i de com ens ho hem fet per complicar-les tant i tant.

Finals de 1960. A Girona feia un any que s’havia constituït el Motor Club Girona. Hi havia afició pels incipients esports sobre rodes i moltes ganes de fer coses. Els catalans fem coses, que deia aquell. Una nova modalitat esportiva acabava d’irrompre i causava expectació. El kàrting era una novetat i se n’havia programat una cursa sobre un circuit urbà al voltant de la plaça del Mercat i el passeig General Mendoza. Paviment de llambordes, quatre bales de palla i molts participants arribats de Barcelona amb karts més o menys artesanals equipats amb motor de moto.

Va guanyar la cursa Albert Puig Palau (així ho certifica la premsa de l’època i l’anuari del club organitzador). Puig Palau era un nom de pes de l’esport motoritzat, empresari, mecenes i personalitat del món social del moment. Ho feu amb un kart propulsat per un motor de Montesa Brio 125cc. Va ser tan gran l’èxit de públic d’aquell diumenge al matí que l’organització, sobre la marxa i per megafonia, va convocar acte seguit una cursa de motos en categoria de 125. Oberta a tothom que vulgués córrer, sense llicència, permisos ni paperassa: només amb ganes de córrer.

A un jove anomenat Carlos Rocamora, vingut de Barcelona com a espectador sobre una Brio 125 -precisament- no li va costar gaire deixar-se convèncer per Pere Auradell (concessionari de Montesa a Girona i organitzador de la prova) per inscriure’s a la cursa de motos. Van deixar-li una granota de mecànic i van preparar-li la moto en pocs minuts. La culata del kart guanyador, que oferia major compressió i facilitava uns cavalls extra, va ser cedida a Rocamora per muntar-la a la seva moto. Dit i fet.

Era la seva primera cursa i la va guanyar! Aquella culata de Montesa Brio aquell matí havia vençut en dues curses diferents: una de karts i una altra de motos.

Nou anys més tard, després de moltes altres curses de velocitat, pujades de muntanya i resistència, Carlos Rocamora (que era conegut pel sobrenom de La Pava) guanyaria les 24h de Montjuïc fent equip amb Salvador Cañellas, una llegenda del motorisme d’aquest país. I ho van fer amb aquesta esplèndida Bultaco 360 que també il·lustra aquesta historieta.

Foto arxiu C.Rocamora, reproduïda del llibre Impala, más héroes de Santi Ruiz.

Foto Bultaco 360: Facebook Museu Moto Bassella.