Avui ha arribat als quioscos l’últim número imprès de la revista Solo Moto.

2090 números i 48 anys de trajectòria editorial representen una vida de records, de vivències i d’emocions. Puc dir que ha estat la meva revista de motos de capçalera, que m’he fet motorista amb Solo Moto i que la trobarem a faltar.

Els primers exemplars els vaig tenir als dits a finals dels anys setanta. Me’ls passava en Salavedra quan fèiem vuitè. Ell tenia un germà gran que comprava les revistes. Quin un, en Salavedra, que als catorze anys ja menjava una Sherpa tres i mig! Més tard va arribar la meva Vespa Primavera 75, i la primera concentració, a Sabadell, gràcies al calendari de ruta de Solo Moto. En van seguir moltes més, i trials i curses de cross i de tot terreny. A les 24 hores de Montjuïc també hi havia arribat a cavall de la petita Vespa, animat per les èpiques narracions sobre la mítica cursa

Va arribar la Yamaha 400. La meva va sortir retratada a les pàgines de la revista, així com les meves primeres cròniques ruteres, publicades gràcies a la complicitat de Josep Codina, Juantxu Arrúe i José M. Lacoma. Era l’època del Super Rutero Solo Moto, on vaig fer amistats que encara duren. Mudo: una abraçada. Les BMW 1000, el Jarama, Paul Ricard, els Elefants, Txecoslovàquia, la Madonnina, la segona part del nostre viatge de noces… Sempre sobre rodes i amb el Solo Moto a la butxaca del barbour.

Després del parèntesi paternal, la Vespa 200 de la Mamen, la Bandit sis i mig, la Varadero 125 de l’Enric. Rutes, aventures, Itàlia altra vegada. Solo Moto sempre era útil per estar al cas de l’actualitat motorista. El futur sembla que serà trail i aquests de la revista ara diuen que pleguen. Jo segueixo!

Als primers números -els d’en Salavedra- es parlava de Montesa, de Bultaco, de Sanglas. Al número que acabo de fullejar hi surten marques que ni a casa seva les coneixen. Els Alguersuari, Porcar, Dennis Noyes dels anys setanta ja són jubilats. Tots plegats ens hem fet grans…

Avui, al món editorial motociclista es tanca una època. Moltes gràcies per tanta informació, per tant de paper imprès i per tanta il•lusió despertada.