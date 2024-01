De quan Roses mirava el Pení.

Durant escassos dies s’ha pogut veure una exposició singular. A Roses, a la sala SUF, Toni Salamanca ha comissariat, ha exposat, ha presentat, ha guiat, ha obert i tancat portes de la mostra fotogràfica “La petjada dels americans del Pení a Roses”.

És una història a punt d’escolar-se dels reductes de la memòria col·lectiva. Va començar l’any 1956 i ja queden pocs testimonis directes de l’època. L’arribada de militars americans va trasbalsar la població marinera: aquella gent venien a fer funcionar radars i tecnologies que aquí no havíem vist mai.

Com vivien, on s’estaven, què menjaven i bebien ( força cervesa San Miguel!), com s’entretenien, amb qui es van aparellar… Tota aquesta intrahistòria és oferta per la feinada recopiladora del senyor Salamanca i dels col·laboradors que li han fet costat.

Sembla que la mostra serà exposada en altres poblacions de l’Empordà. Estigueu alerta i no us la perdeu.