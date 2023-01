Per què crec que el Cor de la Turuta no ha de traduir les cançons a la llengua castellana.

Vinc al cor de la Turuta a cantar, a expressar-me, a relacionar-me i a fer una petita aportació a allò que algú anomena «causes perdudes», perquè alimento l’esperança que no ho siguin gens de perdudes. Vinc al cor de la Turuta perquè hi ha gent que sinó no hauria conegut mai.

Gent molt diferent de mi, gent de llocs i orígens diferents, ideologies diferents, tendències filosòfiques diferents, gent diversa que aporta riquesa a la meva vida. Gent que tot i ser molt diferent compartim la idea del pacifisme, la vida digna per tothom, la igualtat de drets, el valor de la diversitat… Aquestes idees precioses es materialitzen en accions petites i no tan petites que les nodreixen, i impliquen idees subsidiaries com per exemple, la defensa dels petits productors agrícoles enfront de les grans companyies alimentaries, la defensa del medi ambient, la defensa de les minories ètniques i culturals, la protecció de les espècies en extinció…

El cas és que el català és l’idioma propi d’aquest territori i el que es parlava majoritàriament fa 100 anys i ara és la llengua que està en minoria, la que tendeix a desaparèixer i la que no està en igualtat de condicions, només cal mirar la cartellera de cinema i jo que sóc catalanoparlant no trobaré fàcilment una pel·lícula en la meva llengua materna i això, si som fidels a la nostra filosofia: la defensa de la diversitat i la igualtat de drets, ens hauria de preocupar, perquè no és una qüestió de nacionalisme xovinista, ni d’orgull, ni una obcecació meva que sóc de la ceba. La raó és molt més gran que això. Una llengua, qualsevol llengua té valor per se, és igual quanta gent la parli, suposo que en això estem d’acord, perquè una llengua no és només una eina de comunicació, una llengua és una manera d’estar en el món, d’interpretar-lo; les llengües creen estructures de pensament, les llengües anomenen la realitat de diferent manera i això és meravellós perquè obre la mirada. Llengües que no tenen pronoms singulars, llengües que no utilitzen l’antinòmia bo/dolent, que no tenen temps futur, o la llengua d’un grup aborigen australià, els Kuuk Thaayorre que no utilitza les paraules dreta o esquerra, sinó punts cardinals, podrien dir «em fa mal el braç nord-est» i quan canvien de situació el braç a ha passat a ser «el braç sud-est» cosa que ens pot fer pensar en el cos de l’individu en relació a l’espai i no com el centre de tot, fugint així de la visió antropocèntrica del món. Els catalans fem coses (fem petons, fem beures, fem tombs…), els castellans prenen i donen (toman un café, dan besos…), els anglesos tenen (they have a drink, they have a walk…) i així successivament. Els catalans estem tocats del bolet perquè som un poble on mengem bolets i n’hi ha de verinosos. A Galícia tenen 50 maneres de dir pluja (perquè no n’hi ha prou en saber si plou o no) i els exemples són infinits. Saber llengües ens aporta obertura, creativitat, diversitat, ens fa pensar i utilitzar la veu, el cos i el cervell de manera diferent, i el més important, que existeixin milers de llengües ens protegeix i ens allunya del pensament únic, perquè ja sabem on ens porta el pensament únic. I amb tot això no vull dir que haguem de cantar cançons només en català, el castellà és llengua coneguda per tothom i per tant les cançons originaries en aquest idioma està molt bé que es mantinguin, també mantenim l’italià del Bella Ciao, perquè mantenir la llengua en la qual s’ha fet la cançó és mantenir l’essència d’aquesta, i això és el millor, perquè ja sabem què diu la dita «Traduttore-traditore» (traductor-traïdor).

El fet de traduir cançons al castellà amb la finalitat, de molt bona fe, però no comprovada, de que així vindrà més gent a cantar amb nosaltres, crec, i és el meu parer, que és erroni. La gent que vingui, ha de venir motivada per la nostra filosofia, que inclou la defensa del «peix petit». I una cosa que és molt important i hem de tenir clara, és que parlar i cantar en català és el gest integrador encara que pugui semblar el contrari. La gent que vingui i que sàpiga poc català o gens, es trobarà acollida i en un procés real d’integració, entenent integració com l’acció de facilitar al nouvingut (o no tan nouvingut) tot allò necessari per a que visqui en igualtat de condicions que un nadiu, i això inclou el coneixement de la llengua catalana, la llengua pròpia del país i la llengua materna de moltes persones que cantem al cor de la Turuta. Canviar d’idioma, per a mi, és un gest excloent, no li facilites a la persona les eines, en realitat l’apartes. El castellà està arreu, el poden conèixer i el coneixen fàcilment, és el català el que costa d’aprendre i nosaltres en això els podem ajudar. Cada vegada que canviem d’idioma el català es va morint i d’aquesta manera es mora una manera de viure i entendre la vida i el món. I es tanca una finestra de pensament divers.

Per això crec que és important mantenir el català el màxim possible en el nostre Cor.

I seria molt bonic, si ens vingués de gust, cantar alguna cançó en rus, àrab, romanès, amazic, gallec… perquè això també és un gest integrador, reconèixer les altres cultures dóna possibilitat a que reconeguin la nostra i també seria preciós cantar-ne alguna en aranès que ells sí que estan en emergència lingüística i som veïns.

Núria Inglada Cardona